UVREDE NA NACIONALNOJ OSNOVI

Stanivuković osudio napad na hrvatskog konzula u Banjoj Luci. Od policije ni glasa

L. Š. / Hina

30.03.2026 u 20:51

Izvor: Društvene mreže / Autor: Draško Stanivuković/Facebook
Bionic
Reading

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u ponedjeljak je oštro osudio fizički napad na hrvatskog konzula koji se u tom gradu dogodio dan ranije

Konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Hrvatske u Banjoj Luci i njegovog brata 29. ožujka 2026. u središtu grada napala je veća skupina nepoznatih osoba, uz verbalne uvrede na nacionalnoj osnovi.

vezane vijesti

Hrvatsko veleposlanstvo u BiH zbog toga je reagiralo prosvjednom notom kod Ministarstva vanjskih poslova BiH tražeći žurnu istragu te identificiranje i primjereno kažnjavanje počinitelja kao i jasnu osudu ovog kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom.

Stanivuković je u svojoj izjavi tim povodom pručio da su takvi incidenti neprihvatljivi i ne smiju se tolerirati. I on je zatražio hitnu istragu i sankcioniranje počinitelja napada. 'Banja Luka je grad u kojem nema mjesta za nasilje ili ugrožavanje bilo čije sigurnosti', izjavio je Stanivuković.

Iz banjolučke policije do ponedjeljka navečer o napadu na hrvatskog konzula nisu se očitovali.

HNS BiH i HDZ 1990. osudili napad na hrvatskog diplomata u Banjoj Luci

Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. (HDZ 1990.) oštro su osudili u ponedjeljak navečer fizički napad i uvrede na nacionalnoj osnovi upućene hrvatskom diplomatu dan ranije u Banjoj Luci, te zatražili pronalaženje počinitelja i njihovo kažnjavanje.

Iz HNS-a BiH priopćeno je kako sinoćnji napad u središtu Banje Luke na konzula Republike Hrvatske predstavlja ozbiljno narušavanje sigurnosti te unosi nemir među malobrojnu hrvatsku zajednicu u Banjoj Luci i cijeloj Republici Srpskoj. Pozvali su nadležne institucije Republike Srpske da u što kraćem roku otkriju počinitelje i rasvijetle slučaj.

HNS BiH upozorava i da su zločini iz nacionalne mržnje najveća prijetnja stabilnosti u Bosni i Hercegovini te da se na njih mora odgovoriti odlučno i brzo.

HDZ 1990. je istaknuo kako je ovaj izgred 'ozbiljan sigurnosni i politički incident'. Iz te stranke upozoravaju da posebno zabrinjava činjenica da se napad dogodio u javnom prostoru, što otvara pitanje razine sigurnosti i učinkovitosti institucija. Zatražili su hitnu i temeljitu istragu, identifikaciju i sankcioniranje počinitelja.

Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović poručio je da ovaj događaj predstavlja ozbiljan test za institucije Bosne i Hercegovine te upozorio da nasilje i govor mržnje moraju biti sankcionirani bez iznimke.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
otkazivanje samita

otkazivanje samita

Kovačević za tportal: 'Milanović je izolirao i sebe, ne samo Vučića. Puki ekshibicionizam!'
HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ

HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ

Tko je godinama žmirio na 'čudne destinacije'? Mateša: 'Ne prebacujemo lopticu, ali...'
UVREDE NA NACIONALNOJ OSNOVI

UVREDE NA NACIONALNOJ OSNOVI

Stanivuković osudio napad na hrvatskog konzula u Banjoj Luci. Od policije ni glasa

najpopularnije

Još vijesti