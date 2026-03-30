Stanivuković osudio napad na hrvatskog konzula u Banjoj Luci. Od policije ni glasa

Konzula prvog razreda u Generalnom konzulatu Hrvatske u Banjoj Luci i njegovog brata 29. ožujka 2026. u središtu grada napala je veća skupina nepoznatih osoba, uz verbalne uvrede na nacionalnoj osnovi.

Hrvatsko veleposlanstvo u BiH zbog toga je reagiralo prosvjednom notom kod Ministarstva vanjskih poslova BiH tražeći žurnu istragu te identificiranje i primjereno kažnjavanje počinitelja kao i jasnu osudu ovog kaznenog djela počinjenog iz mržnje nad hrvatskim diplomatskim službenikom.

Stanivuković je u svojoj izjavi tim povodom pručio da su takvi incidenti neprihvatljivi i ne smiju se tolerirati. I on je zatražio hitnu istragu i sankcioniranje počinitelja napada. 'Banja Luka je grad u kojem nema mjesta za nasilje ili ugrožavanje bilo čije sigurnosti', izjavio je Stanivuković.

Iz banjolučke policije do ponedjeljka navečer o napadu na hrvatskog konzula nisu se očitovali.

HNS BiH i HDZ 1990. osudili napad na hrvatskog diplomata u Banjoj Luci

Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. (HDZ 1990.) oštro su osudili u ponedjeljak navečer fizički napad i uvrede na nacionalnoj osnovi upućene hrvatskom diplomatu dan ranije u Banjoj Luci, te zatražili pronalaženje počinitelja i njihovo kažnjavanje.

Iz HNS-a BiH priopćeno je kako sinoćnji napad u središtu Banje Luke na konzula Republike Hrvatske predstavlja ozbiljno narušavanje sigurnosti te unosi nemir među malobrojnu hrvatsku zajednicu u Banjoj Luci i cijeloj Republici Srpskoj. Pozvali su nadležne institucije Republike Srpske da u što kraćem roku otkriju počinitelje i rasvijetle slučaj.

HNS BiH upozorava i da su zločini iz nacionalne mržnje najveća prijetnja stabilnosti u Bosni i Hercegovini te da se na njih mora odgovoriti odlučno i brzo.

HDZ 1990. je istaknuo kako je ovaj izgred 'ozbiljan sigurnosni i politički incident'. Iz te stranke upozoravaju da posebno zabrinjava činjenica da se napad dogodio u javnom prostoru, što otvara pitanje razine sigurnosti i učinkovitosti institucija. Zatražili su hitnu i temeljitu istragu, identifikaciju i sankcioniranje počinitelja.

Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović poručio je da ovaj događaj predstavlja ozbiljan test za institucije Bosne i Hercegovine te upozorio da nasilje i govor mržnje moraju biti sankcionirani bez iznimke.