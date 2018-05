Insajderi: Apple je za iPhone 9 i iPhone XI pripremio manji i moćniji čip

Ako je vjerojvati neslužbenim izvorima, Appleov čip A12 koji je smješten u srcu nadolazećih iPhonea XI i iPhonea 9 trenutno je u stupnju serijske proizvodnje

Manji čip, dugoročnija baterija

Zašto rade na manjem čipu? Premda prva stvar koja pada na pamet ima veze sa veličinom samog uređaja, no to je tek početak. Jedna od glavnih prednosti je energetska učinkovitost koja je poboljšana u odnosu na uređaje prošle generacije. Sličnoj smo situaciji, podsjećamo, svjedočili kada smo prelazili sa 12nm čipova na one od 10nm prošle godine.

Pioniri tehnologije 10 nm su bili Samsung Galaxy S8 i S8 Plus, što znači da će trend od 7 nanometara vrlo vjerojatno slijediti i drugi proizvođači uključujući Samsung i Qualcomm.