Ni dobar student, ni genijalan inženjer, ali... Damir Sabol otkrio nam je tajnu svog uspjeha

'Mislim da smo odradili dio koji smo mogli sami kvalitetno napraviti. Odradili smo ono što ja kao poduzetnik najbolje znam. A to je da se ideja, odnosno novi biznis, dovede na jednu visoku razinu. Daljni razvoj je zahtijevao jakog strateškog partnera', objasnio je Sabol razlog prodaje firme Amerikancima.

U javnim nastupima zna reći kako nije bio dobar student, niti je genijalan inženjer, a ne smatra se niti posebno dobrim menadžerom. Koji ga je to onda talent doveo do uspjeha?

Rekao bih da je to jako važno jer ne može startup platiti ljude kao neka velika firma. Zaposlenici mogu birati gdje će ići raditi, a vi im morate pružiti pravu priliku i podijeliti budući uspjeh', istaknuo je Sabol.

Često se zaboravlja druga strana medalje kad se govori o startupima, a to je lobiranje, pregovaranje i povlačenje investitora za rukav. Sabol smatra da je dobar u tome.

'Očito to znam raditi. PhotoMath je primio oko 40 milijuna dolara investicija prije akvizicije. Morate uvjeriti investitore da radite nešto dobro i to je naporan proces. Uvijek kad letiš u SAD imaš grč u želucu jer znaš da ćeš naići na puno odbijanja. Ali to je život poduzetnika i s tim se stresom treba znati nositi', istaknuo je Sabol.

Za Hrvatsku kaže da je teško i zahtjevno tržište, ali ako kod nas uspiješ, smatra Sabol, imaš dobre temelje za borbu s globalnom konkurencijom.