EU otvara vrata influencerima, ali pod jednim uvjetom

Taj je medij prije mjesec dana izvijestio kako Vijeće planira pozvati influencere s društvenih mreža na praćenje samita čelnika Unije u Bruxellesu i određene ministarske sastanke, počevši od srpnja.

Influenceri će moći snimati sadržaj dok se vodeći čelnici Europske unije sastaju u Bruxellesu sve dok ne dovode u pitanje vrijednosti bloka. To stoji u smjernicama koje je Vijeće Europske unije poslalo nacionalnim vladama ranije ovog mjeseca, prenosi Politico .

Na državama članicama bit će odluka koji će youtuberi i tiktokeri prisustvovati, ali smjernice Vijeća kažu kako ne bi trebali birati nikoga tko ima 'objavljene stavove protiv vrijednosti Unije'. Kreatori sadržaja također ne bi trebali imati nikakve 'značajne ili dugotrajne komercijalne suradnje' kako bi se izbjegle veze s velikim brendovima. Influenceri neće biti plaćeni u sklopu ovog programa.

Ne smiju tražiti političku ulogu ili je već imati. Primjerice, Fidias Panayiotou - influencer koji je postao ciparski zastupnik u Europskom parlamentu - ne bi mogao dobiti potrebnu akreditaciju.

U smjernicama je navedeno kako bi države članice Unije trebale odabrati influencere čiji računi na društvenim mrežama imaju 'značajnu publiku' u odnosu na stanovništvo njihove zemlje i koji imaju iskustva u stvaranju sadržaja o politici, posebno o Uniji.

Pristup snimkama unutar zgrade Vijeća u Bruxellesu obično je rezerviran za akreditirane novinare. Plan je naišao na otpor novinarskog udruženja, koje je izrazilo zabrinutost kako bi prisutnost kreatora sadržaja mogla potkopati rad novinara koji prate sastanke Vijeća.

'Klikovi, pregledi i dojmovi su odlični na TikToku i Instagramu. Ali, influenceri na konferencijama za novinare i na samitima neće morati otkriti tko ih plaća. Nasuprot tome, od akreditiranih novinara ne očekuje se prihvaćanje plaćanja u zamjenu za pisanje lijepih priča. To se zove novinarska etika', upozorilo je Međunarodno udruženje novinara, koje predstavlja novinare koji prate europske institucije.

Glasnogovornik Vijeća potvrdio je kako će influenceri cijelo vrijeme imati pratnju i neće biti tretirani kao mediji.