Imate Witchera 3 na Xboxu One ili PlayStationu 4? Ugrabite PC verziju potpuno besplatno

CD Projekt je odlučio počastiti sve vlasnike konzolaške verzije popularnog RPG-a The Witcher 3 poklonivši im besplatnu kopiju za PC računala

Vlasnici četvrtog PlayStationa i Xboxa One od sad mogu zaigrati PC verziju Witchera 3 i to potpuno besplatno. Treći Witcher je, podsjetimo, izvorno izašao prije pet godina i to na svim spomenutim platformama, premda se PC smatra najboljom verzijom zbog kvalitetnijih grafičkih opcija.

Bolje performanse nisu jedini razlog zašto bi vlasnici konzolaške verzije trebali ugrabiti PC verziju. Na internetu postoji hrpa modifikacija koje izmjenjuju određene elemente igre poput boljeg blaga, 'pojačanih' grafičkih opcija i tako dalje.