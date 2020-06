Mala greška koja mijenja cijelu igru? Fortnite ima skriveni način za igru iz prvog lica

Ako ste mislili da je Device jedini i glavni čudni dio Fortnitea, razmislite još jednom - igrači su pomoću greške u Fortniteu otkrili potpuno razrađeni način za igru iz prvog lica

Kao što to obično ide kod Fortnitea, uvijek postoji jedna čudna stvar koja odvlači gejmersku pažnju. The Device je potopio mapu i napravio ogromni vodeni zid. No to nije ništa u usporedbi s novootkrivenom greškom u igri koja skriva punokrvni i vrlo igrivi mod iz prvog lica.