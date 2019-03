Imate li Asusovo računalo? Pripazite, možda skriva zlonamjerni softver!

Hakeri su uspjeli zaraziti do milijun računala u više država svijeta koristeći softver koji se prikazivao kao da je službeni

U ruskoj tvrtci za računalnu sigurnost Kaspersky Lab otkrili su kako su Asusova računala zaražena zlonamjernim softverom putem alata inače korištenim za nadogradnju BIOS-a i instalaciju važnih sigurnosnih zakrpa.

Procjenjuje se kako je hakerski napad, nazvan ShadowHammer, mogao zahvatiti do milijun računala od lipnja do studenog prošle godine. Problem je registriran kod do 57 tisuća ljudi koji koriste softver Kaspersky Laba, iako se vjeruje kako je ciljano 600 točno određenih računala. Najviše slučajeva zabilježeno je u Rusiji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Državama.