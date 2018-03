Imate još jako malo vremena za besplatno ugrabiti ovu odličnu igru

Mafijaška pucačina s elementima horora i bivšim frontmanom Faith No Morea kao jednim od glavnih glasovnih glumaca dostupna je za svega nula kuna, no morat ćete požuriti

Ako već niste, obavezno otiđite do Humblea i ugrabite kopiju atmosferične horor pucačine iz 2012. The Darkness. Kada ispunite formular, na mail će vam stići šifra kojom igru možete preuzeti na Steamu .

O čemu se radi?

The Darkness 2 priča priču o Jackieju Estacadu, šefu okrutne kriminalne organizacije u New Yorku kojeg je opsjeo nemilosrdni demon pod imenom Tmina (The Darkness). Ovo među ostalim znači da pored borbe sa konkurencijom imate i par osobnih problema poput krakatog čudovišta koje se hrani ljudskim srcima i želi preuzeti kontrolu nad vašim tijelom.