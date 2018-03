Uronili smo u mračni svijet fantastike te isprobali dinamični i teški Vermintide 2

Kooperativni Warhammer je ponovno među nama. Može li novi nastavak kultne uspješnice unaprijediti već dobro isprobanu kombinaciju mračne fantastike i kooperativnog FPS-a?

Najveći problem to je što sam odigravši vrlo popularni Left 4 Dead i Left 4 Dead 2 stekao određenu ideju kako kooperativne pucačine iz prvog lica moraju funkcionirati. Štoviše, obje spomenute igre bile su u cijelosti dizajnirane kao ništa slično do tada, što znači da svi naslovi koji nastaju u njihovoj tekovini neminovno povlače opise kao 'kopija' ili 'klon'.

Warhammer: Vermintide 2 je upravo zbog toga bolni dokaz koliko daleko obožavanje nekog proizvoda može dosegnuti ako je brending dovoljno dobar. Igra, koja u najnovijem nastavku uzima sve najbolje iz svijeta klasičnog Warhammera te ga trpa u okvire dinamične igre iz prvog lica, jako teško bilo kojeg igrača Warhammer Fantasyja može ostaviti ravnodušnim. Ostalima se, konkretno, ovaj mračni Lord of The Rings može učiniti zabavnim i intrigantnim, što je opet dobro.

Igra se sastoji od trinaest scenarija koje možete igrati po redoslijedu ili nasumično, što Vermintide 2 nagrađuje dodatnim nagradama na kraju misija. Pored nekih koje bih mogao ocijeniti dobrima nalazi se niz onih koje su toliko dobro dizajnirane (vizualno, tematski i po dinamici) da zbilja zaslužuju svaku zamislivu pohvalu. Što se nasumičnog izbora mapa tiče, jasno je da Fat Shark ne računa na preveliku bazu igrača pa je igru dizajnirao tako da svatko u kratkom vremenu može pronaći grupu za igranje. To donekle utječe na kampanju koja, makar neće osvojiti Nobelovu nagradu za književnost, i dalje predstavlja veliki užitak ako joj se posvetite.

Kad sam već spomenuo prijatelje, vrlo bih rado naglasio i glavni adut Vermintidea 2, a to je igra s ljudima koje osobno znate. Novi nastavak Fat Sharkove akcijske ekstravagance apsolutno briljira kada ga igrate u društvu, pogotovo s uključenim glasovnim čavrljanjem. Ovo je prije svega važno na većim težinama, gdje usputno hvalisanje i pozivanje u pomoć zamjenjuje konstantno dovikivanje i obraćanje pažnje na najveće prijetnje. Taj dio je bez dvojbe najveći plus Vermintidea 2 koji, pored prijateljskog nadmetanja za najbolji rezultat, jako potiče kooperaciju i komunikaciju pod pritiskom, što sam rijetko kad mogao iskusiti u nekoj drugoj igri za više igrača.

Unatoč kvalitetnoj dinamici diktiranoj samom težinom i inzistiranjem na suradnji, Vermintide 2 se prije svega ističe svojom indie tekovinom. Igra je, iako grafički fantastična, vrlo sklona bugovima, što prilično smanjuje potencijalne prve dojmove. Pod ovime ne mislim na samu igru koja radi relativno dobro. Prvih nekoliko dana imao sam velikih problema pri pokušavanju spajanja u timsku igru s prijateljima, a nekoliko dana kasnije mučilo me neprekidno odspajanje koje, ispostavlja se, nije vezano uz mojeg pružatelja internetskih usluga.

Kupiti ili ne?

Upravo zbog toga Vermintide 2 trenutno kotira pri samom vrhu moje liste najboljih videoigara u 2018. Ovo možda pišem s blagom dozom pristranosti, no iskreno vjerujem da će nakon nekoliko ispravaka i nekoliko tjedana balansiranja ova igra stvoriti još veći kult sljedbenika nego što je to imao njezin prethodnik. Radi se o akcijskoj poslastici koja izvlači maksimum iz tima te sve, kao što sam to već naglasio, pakira u atmosferični svijet okrunjen vrhunskim dizajnom mapa i likova.