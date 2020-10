Dobra vijest za gejmere: PS5 će podržavati Disney Plus, Netflix i Twitch

Sony je potvrdio da će najpopularniji streaming servisi svijeta na PlayStationu 5 raditi od samog lansiranja konzole

Japanski div je u blogu objavio da će na PlayStation 5 doći Apple TV Plus, Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch i YouTube. Jedina poznata usluga koja nedostaje je HBO Max koji je trenutno usred sudskog prepucavanja sa Amazonom i Rokuom.

Ako ćete svoj nadolazeći PS5 koristiti za više od gejmanja, bilo to za streamanje filmova i TV emisija na Netflixu ili puštanje muzike na Spotifyju, imamo dobre vijesti za vas. Sonyjeva konzola nove generacije će na dan izlaska podržavati neke od popularnijih aplikacija za zabavu.

Upravljač za PS5 će koristiti dedicirane tipke poput one za Disney Plus, Netflix, YouTube i Spotify. Periferija će u SAD-u koštati 30 dolara, no nismo siguni kolika će joj cijena biti kod nas.



Uoči dolaska konzola nove generacije, Sony očigledno nastoji PS5 predstaviti kao platformu za više od pukog igranja videoigara. Ubacivanje posvećenih tipki za neke od popularnijih aplikacija za streaming i nedavno predstavljeno sučelje indicira da će PS5 korisnicima pružiti velik broj funkcija koje nisu izravno povezane s gejmingom, prenosi Verge.