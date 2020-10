Ova je godina bila odlična za Sonyjev odjel za igre, a Playstation 5 tek dolazi

Očekivalo kako će zbog skorog predstavljanja nove igraće konzole krvna slika tog dijela kompanije biti nešto lošija zbog povećanih troškova proizvodnje, ali uspjeli su nadoknaditi razliku drugim prihodima

Od srpnja do rujna ove godine uprihodili su oko 4,9 milijardi američkih dolara, uz operativni profit od milijarde USD. To je porast od 52 odnosno 40 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Do toga je doista i došlo, kao i do pada prihoda zbog očekivanog smanjenja prodaje PS4. Ali, razliku su nadoknadili boljom prodajom softvera i pretplata na servis Playstation Plus, piše Verge.

Tome je veliki doprinos dao uspjeh samurajske avanture u otvorenom svijetu Ghost of Tsushima, koja je u prva tri dana nakon predstavljanja u srpnju prodana u 2,4 milijuna primjeraka i postala najbrže prodavanom novom igrom na toj platformi.

U Sonyju su podigli očekivanja od ove godine, pa računaju kako će do kraja 2020. ostvariti povećanje prihoda i zarade od 26 posto.

Prihodi će vjerojatno biti kratkoročno ograničeni zbog toga što neće moći proizvesti i isporučiti dovoljno novih konzola PS5 kako bi zadovoljili potražnju.

Naime, samo je u Sjedinjenim Državama u prvih 12 sati stiglo više prednarudžbi za taj uređaj nego za PS4 tijekom prvih 12 tjedana.