Ilegalno dijeljenje utakmica na društvenim mrežama sve je samo ne bezazleno. Kazne su paprene

U Hrvatskoj, procjenjuje se, samo na korištenju i prometu ilegalnih sadržaja putem interneta - što je kolokvijalno nazvano IPTV - godišnje se gubi najmanje 15 milijuna eura. Ilegalni IPTV servisi nude pristup stotinama kanala za 10-15 eura mjesečno, čime potkopavaju poslovne modele legalnih pružatelja usluga.

Što kaže zakon o kaznama?

Za prekršaje protiv autorskih i srodnih prava u Hrvatskoj predviđene su novčane kazne za pravne i fizičke osobe u iznosu od 5000 do 50.000 kuna (danas od 663 do 6630 eura), a u slučaju prekršaja protiv autorskih prava u svrhu stjecanja imovinske koristi kazne mogu iznositi i do 100.000 kuna (13.272 eura). Te se kazne prije svega odnose na prekršaje poput umnožavanja ili distribuiranja autorskog djela bez autorskog odobrenja. Dakle za samo korištenje usluge za koju niste znali da je ilegalna ne biste trebali nastradati, dokle god niste sudjelovali u njezinom raspačavanju.

U slučaju da jeste, mogla bi vam se javiti policija. Ona, temeljem naloga suca istrage, od operatera telekomunikacijskih usluga može zatražiti provjeru IP adrese uređaja koji je distribuirao određeni sadržaj te podnijeti prekršajnu prijavu u slučaju potvrđene sumnje da je sa spomenute IP adrese nezakonito dijeljen sadržaj. Ipak, ovo se u praksi gotovo nikad ne događa. Barem u Hrvatskoj.

Podsjetimo, lani je u zajedničkoj operaciji s Europolom hrvatska policija uhitila 11 osoba osumnjičenih za organiziranu distribuciju piratskih TV paketa. Kupci često nemaju ni pojma da sudjeluju u ilegalnim pothvatima jer se IPTV usluga često prodaje preko web stranica koje izgledaju vrlo profesionalno i time uspijevaju zavarati korisnike, pisao je ranije tportal.