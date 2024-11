Hoće li vam policija pokucati na vrata ako gledate piratski sadržaj? Ovako su to riješili Nijemci i Talijani

U hrvatskom dijelu akcije, kako je objavio USKOK, privedeno je 13 hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja. Privedeni su, prema neslužbenim informacijama, zato što su preko tvrtki prodavali televizijske pakete s po 400 programa za mjesečnu naknadu od 10 do 15 eura.

S obzirom na to da se procjenjuje da je ovakve ilegalne usluge u Hrvatskoj koristilo od 100 do 200 tisuća ljudi, a korisnici su vrbovani na sve moguće načine, od usmene predaje do prodaje u kafićima uz proviziju, korisnici ovih usluga postavljaju logično pitanje: mogu li i ja nastradati? Odgovor na to pitanje prije svega leži u Zakonu o autorskim pravima.