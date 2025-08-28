HUDI pokreće novu nagradu „Northern Star“ – orijentir za jačanje neovisnosti hrvatskog digitalnog ekosustava

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) ove godine po prvi put u sklopu dodjele prestižnih SoMo Borac nagrada uvodi novo priznanje – HUDI Northern Star. Riječ je o nagradi koja će se dodjeljivati projektima, kampanjama i suradnjama oglašivača, agencija, medija i institucija, a koji svojim djelovanjem doprinose jačanju neovisnosti, transparentnosti i inovativnosti hrvatskog digitalnog ekosustava.

Ime nagrade, Northern Star, inspirirano je istoimenim strateškim konceptom – jasnim orijentirom koji služi kao stalna točka vodilja. Na isti način HUDI ovom nagradom želi potaknuti industriju da usmjeri svoj razvoj prema većoj održivosti, suradnji i ravnoteži između lokalnih medija i globalnih platformi.

„Northern Star želimo istaknuti kao nagradu koja prepoznaje pionire našeg digitalnog tržišta – one koji pokazuju da možemo graditi održive i inovativne modele neovisne o globalnim divovima. Time šaljemo jasnu poruku da hrvatski digitalni medijski prostor ima snagu, znanje i zajedništvo za oblikovanje vlastite budućnosti. SoMo Borac je savršeno mjesto za predstavljanje ove nagrade jer okuplja najbolje regionalne projekte, a mi želimo naglasiti važnost domaće perspektive“, poručuje Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja.