DigitalPub Day 2024 okupio vodeće stručnjake digitalne industrije

Program konferencije pod nazivom Navigating Misinformation: Sail the seas of information with the compass of critical thinking održao se u intimnoj atmosferi Wespa Business & Lounge, Green Gold, vrhunskom uredskom i coworking prostoru stvorenom za poticajni i inovativni program DigitalPub Day konferencije. Nakon uvodnog pozdrava voditeljice Ane Brdarić Buljat, riječ je preuzeo Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria i predsjednik HUDI-ja, koji je istaknuo dosadašnje uspjehe i buduće ciljeve HUDI-ja.

Nakon pozdravnih govora, konferencija je započela s predstavljanjem dva ključna fact-checking projekta Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija u kojima HUDI aktivno sudjeluje. Prvi projekt, TurFacto, provodi se u suradnji sa Sveučilištem VERN’, dok drugi, FACT, provodi u suradnji s osječkim FERIT-om. Na DigitalPubu ključni akteri ovih projekata, dr. sc. Marija Slijepčević, glavna urednica TurFacta, i prof. dr. sc. Josip Job, voditelj FACT-a, predstavili su svoje projekte te ukazali na važnost provjere činjenica u medijima.

Joško Mrndže, direktor Adriatic regije u Googleu, a svojih više od 25 godina iskustva u tehnološkoj industriji, donosi duboko razumijevanje digitalne transformacije, inovacija i jedinstvenih potreba Adriatic tržišta te je održao je prezentaciju na temu 'How Google approaches AI', dok je Natalia Żaba, Google Teaching Fellow iz Google News Initiative, prije nego što se pridružila Googleovom timu, provela je deset godina radeći na Balkanu kao voditeljica projekta i reporterka za nekoliko uglednih medija, a ovdje je predstavila predavanje o pre-bunkingu pod nazivom 'Unveiling the truth'. Njihove prezentacije dale su dubinski uvid u tehnologije umjetne inteligencije i inicijative za transparentnost informacija.