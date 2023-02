Hrvoje Tkalčić ispričao nam je kako je 'zaronio' u utrobu Zemlje i otkrio najdublju jezgru, i to uz pomoć najjačih potresa

Kao učenik vinkovačke Gimnazije Matije Antuna Reljkovića, gutao je retke popularnoznanstvenih knjiga Carla Sagana, a njegov kasniji akademski život podsjeća na naslov knjige Julesa Vernea 'Put u središte Zemlje'. On je Hrvoje Tkalčić, znanstvenik geofizičar koji je tijekom školovanja na zagrebačkom PMF-u krenuo stopama oca moderne seizmologije Andrije Mohorovičića te otkrio novi, najdublji sloj Zemljine unutarnje jezgre. Za tportal je ispričao kako su mu pritom pomogli potresi i kako nova jezgra može poslužiti kao 'vremenska kapsula'

Više od 110 godina nakon što je jedan od najvećih hrvatskih znanstvenika Andrija Mohorovičić otkrio da se između Zemljine kore i plašta nalazi granica u kojoj se skokovito mijenja brzina potresnih valova ( Mohorovičićev diskontinuitet – Moho sloj), još jedan Hrvat zagrebao je dublje u utrobu Zemlje i otkrio najdublju jezgru našeg planeta. Gurala ga je, kaže, znatiželja, samo što su on i njegovi kolege usmjerili svoje 'teleskope', umjesto prema svemiru, prema unutrašnjosti Zemlje, a koja zapravo sjaji poput zvijezde.

Hipoteza o postojanju najdublje jezgre postavljena je još početkom ovog stoljeća , no zbog činjenice da se unutarnja jezgra, metalna kugla u čvrstom stanju koja je uronjena u vanjsku, tekuću jezgru, nalazi na dubinama većim od 5000 kilometara, dosadašnje metode mjerenja nisu bile dovoljno razvijene da se pronikne u utrobu Zemlje. Svako zlo za neko dobro, jer upravo su seizmološka mjerenja najjačih potresa na površini Zemlje pomogla potvrditi tu hipotezu.

'Zapravo smo radiolozi koji proučavaju unutrašnjost tijela Zemlje, samo što ne koristimo rendgenske, nego seizmičke valove koji se zbog jakih potresa gibaju kroz unutrašnjost Zemlje. A obzirom na to da se radi o samom središtu Zemlje, potrebni su nam bili valovi koji s jedne točke planeta idu izravno do centra i u produžetku do površine na drugoj strani, putanjom duž Zemljina promjera', objašnjava Tkalčić za tportal.

No problem je bio u tome što seizmički val, koji nastaje nakon velikih potresa poput ovoga u Turskoj, prolaskom kroz središte Zemlje obično dođe do točke na drugoj strani planeta koja se nalazi usred oceana, gdje nema instrumenata, odnosno seizmografa koji bi ih zabilježili. U međuvremenu se mreža seizmografa diljem svijeta razgranala i veća prostorna pokrivenost omogućila je znanstvenicima da dođu do ovog otkrića.

Rikošet seizmičkog vala bio je ključan

'U ovom radu prvi put u povijesti seizmologije dokumentirali smo postojanje valova koji se šire kroz unutrašnjost Zemlje i rikošetom se poput metka odbijaju u istom smjeru, samo naprijed i natrag, dva, četiri ili čak pet puta. Ti se valovi gibaju kroz sam centar Zemlje do površine na drugoj strani. Tamo se odbiju pa se ponovno gibaju kroz centar Zemlje natrag, otkud su i došli', objašnjava Tkalčić. I upravo im je na ruku išla činjenica da se više puta vrate na ishodišnu točku, tamo gdje je potres nastao, a gdje su postavljeni seizmografi.