Seizmolog objasnio zašto ovako jaki potresi nisu mogući u Hrvatskoj; evo gdje prijeti najjači udar

Analizirajući današnje razorne potrese u Turskoj, seizmolog Krešimir Kuk kazao je za RTL Danas da je to područje izrazito seizmički aktivno zbog svog seizmotektonskog sklopa, te su potresi iznimno česti i jaki

"Mi nismo na direktnom kontaktu, odnosno sudaru nekoliko ploča. Ovako jaki potresi kod nas nisu mogući", kazao je Kuk i prokomentirao činjenicu da su se zgrade nakon potresa rušile kao kule od karata.

"Očigledno je da nije bilo sagrađeno protupotresno. Zna se jačina maksimalnih potresa i pitanje je gdje je došlo do problema. Potres traje dulje čim je snažniji. On nastaje u jednoj točki gdje dolazi do pomaka na rasjedu, a onda ta pukotina ima svoju dimenziju. Cijelo pomicanje rasjednih krila je tim dulje što je potres jače", rekao je Kuk pa dodao da je najveća procijenjena očekivana jačina u južnom priobalju Hrvatske oko 7 prema Richteru.