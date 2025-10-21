Hrvatski ThreatLeap ulazi u portfelj RNTrust Grupe: Zajedno grade AI štit protiv kibernetičkih napada

Predsjednik i izvršni direktor RNTrust Grupe Tomislav Hrisoho izjavio je da je cilj partnerstva dodatno unaprijediti sposobnosti organizacija u zaštiti podataka, sustava i identiteta. 'Uključivanjem ThreatLeapa u naš portfelj stvaramo snažniji sigurnosni ekosustav temeljen na umjetnoj inteligenciji. Naši će klijenti dobiti napredne alate koji im omogućuju potpunu vidljivost i pravodobne uvide za donošenje sigurnosnih odluka u stvarnom vremenu', rekao je Hrisoho.

ThreatLeap razvija SaaS platformu za nadzor i analizu sigurnosti koja koristi umjetnu inteligenciju za automatsko otkrivanje ranjivosti, pogrešnih konfiguracija i izloženosti sustava. Platforma pruža brza upozorenja i konkretne preporuke, omogućujući tvrtkama da proaktivno odgovore na kibernetičke prijetnje i spriječe potencijalne napade.