LEON JURANIĆ

Hrvatski ThreatLeap ulazi u portfelj RNTrust Grupe: Zajedno grade AI štit protiv kibernetičkih napada

L. Š.

21.10.2025 u 10:21

Leon Juranić
Leon Juranić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatna arhiva
Grupa RNTrust sklopila je strateško partnerstvo s hrvatskom tvrtkom ThreatLeap, čime jača svoj portfelj naprednih rješenja za kibernetičku sigurnost. Suradnja se temelji na zajedničkoj viziji razvoja sustava koji organizacijama omogućuju siguran i pouzdan digitalni rad u sve složenijem tehnološkom okruženju, priopćili su iz grupe

Predsjednik i izvršni direktor RNTrust Grupe Tomislav Hrisoho izjavio je da je cilj partnerstva dodatno unaprijediti sposobnosti organizacija u zaštiti podataka, sustava i identiteta. 'Uključivanjem ThreatLeapa u naš portfelj stvaramo snažniji sigurnosni ekosustav temeljen na umjetnoj inteligenciji. Naši će klijenti dobiti napredne alate koji im omogućuju potpunu vidljivost i pravodobne uvide za donošenje sigurnosnih odluka u stvarnom vremenu', rekao je Hrisoho.

ThreatLeap razvija SaaS platformu za nadzor i analizu sigurnosti koja koristi umjetnu inteligenciju za automatsko otkrivanje ranjivosti, pogrešnih konfiguracija i izloženosti sustava. Platforma pruža brza upozorenja i konkretne preporuke, omogućujući tvrtkama da proaktivno odgovore na kibernetičke prijetnje i spriječe potencijalne napade.

Ovim partnerstvom ThreatLeap postaje ključno rješenje u okviru RNTrust portfelja, dok će istodobno zadržati neovisno poslovanje. Zajedničkim djelovanjem dvije će kompanije klijentima ponuditi cjeloviti pristup upravljanju sigurnosnim rizicima i usklađivanju s regulatornim okvirima, uz korištenje AI uvida za predviđanje i sprječavanje prijetnji.

Tehnički direktor ThreatLeapa i jedan od najpoznatijih hrvatskih bijelih hakera Leon Juranić istaknuo je da partnerstvo otvara nove mogućnosti za širenje poslovanja na globalnoj razini. 'Partnerstvo s RNTrust Grupom omogućit će nam da povećamo svoj doseg u Europi, Bliskog istoka i Sjedinjenim Državama. Naša zajednička misija je stvaranje sigurnog i pouzdanog digitalnog okruženja, što će klijentima donijeti novu razinu vrijednosti i povjerenja', rekao je Juranić.

tportal
