Održan izbor za 'Pticu godine', pobjednica je crna čiopa

Glasovanje je održano od 14. do 24. studenoga, a u izboru je sudjelovalo više od tisuću ljubitelja ptica. Uz potporu 40,4 posto glasova u javnom glasovanju putem web-stranice Udruge Biom, ova dobro znana stanovnica naših priobalnih i kontinentalnih gradova nadmašila je druge finaliste - morskog vranca (32,3 posto) i žličarku (27,3 posto), ističu iz Bioma.

Izbor za Pticu godine osmišljen je s ciljem podizanja svijesti o pticama koje su ugrožene ili suočene s izazovima očuvanja, te s ciljem očuvanja njihovih staništa. Svaka od nominiranih ptica suočava se s određenim negativnim učincima ljudskog djelovanja.

'Iznimno nam je drago da je upravo crna čiopa Ptica 2026., budući posljednjih nekoliko godina provodimo aktivnosti posvećene njenom očuvanju u našim gradovima. To je i vrsta u čijem očuvanju mogu sudjelovati baš svi, a zahtjeva koordinirane aktivnosti građana i sektora zaštite prirode, te kulture kao i građevinskog sektora. Do sada su se naši napori za očuvanje čiopa provodili kroz projekte sufinancirane sredstvima Grada Dubrovnika koji želi zaustaviti negativan trend brojnosti njihovih populacija u tom gradu', izjavio je ornitolog Dubravko Dender iz Udruge Biom.