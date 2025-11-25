Održan izbor za 'Pticu godine', pobjednica je crna čiopa

U tradicionalnom izboru za Pticu godine, koji je organizirala Udruga Biom u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode, titulu za 2026. godinu osvojila je crna čiopa (Apus apus), priopćeno je u ponedjeljak iz Bioma
Glasovanje je održano od 14. do 24. studenoga, a u izboru je sudjelovalo više od tisuću ljubitelja ptica. Uz potporu 40,4 posto glasova u javnom glasovanju putem web-stranice Udruge Biom, ova dobro znana stanovnica naših priobalnih i kontinentalnih gradova nadmašila je druge finaliste - morskog vranca (32,3 posto) i žličarku (27,3 posto), ističu iz Bioma.
Izbor za Pticu godine osmišljen je s ciljem podizanja svijesti o pticama koje su ugrožene ili suočene s izazovima očuvanja, te s ciljem očuvanja njihovih staništa. Svaka od nominiranih ptica suočava se s određenim negativnim učincima ljudskog djelovanja.
'Iznimno nam je drago da je upravo crna čiopa Ptica 2026., budući posljednjih nekoliko godina provodimo aktivnosti posvećene njenom očuvanju u našim gradovima. To je i vrsta u čijem očuvanju mogu sudjelovati baš svi, a zahtjeva koordinirane aktivnosti građana i sektora zaštite prirode, te kulture kao i građevinskog sektora. Do sada su se naši napori za očuvanje čiopa provodili kroz projekte sufinancirane sredstvima Grada Dubrovnika koji želi zaustaviti negativan trend brojnosti njihovih populacija u tom gradu', izjavio je ornitolog Dubravko Dender iz Udruge Biom.
Tko je crna čiopa?
Čiope, malene ptice selice u Hrvatsku dolaze krajem kalendarske zime i početkom proljeća kako bi podignule novu generaciju ptića. Zbog sličnog načina života donekle nalikuju lastavicama, no zapravo su u najbližem srodstvu s porodicom kolibrića, koje nalazimo isključivo u Južnoj i Sjevernoj Americi, ističu iz Bioma.
Crna čiopa jedna je od tri vrste iz ove porodice u Hrvatskoj i ujedno najrasprostranjenija. Najveći dio života provede u letu, pa kada je na selidbi i zimovalištima najčešće ni ne slijeće jer može i spavati u zraku. U prirodi se najčešće gnijezdi u šupljinama stijena na nepristupačnim liticama, no danas je brojna i u gradovima gdje gnijezda savija u pukotinama i šupljinama zidova, pod krovovima i strehama.
Crnim čiopama odgovara topla klima, pa iako su rasprostranjene po čitavoj Hrvatskoj, u većim ih brojevima najčešće nalazimo u primorju. Sve naše vrste čiopa gnijezde se kolonijalno, što znači da se više parova gnijezde jedni pored drugih. One nisu teritorijalne i iz svoje blizine ne tjeraju pripadnike svoje vrste, a sama gnijezda mogu biti sasvim blizu jedna drugom.
Izbor za Pticu godine u Hrvatskoj pokrenut je prije devet godina od strane ornitologa i organizacija koje se bave zaštitom ptica i prirode.