Hrvatski reprezentativci osvojili Esports World Cup

Virtus.pro je osvajanjem turnira zaradio 660.000 američkih dolara, a Mikec je proglašen najkorisnijim igračem, odnosno MVP-em natjecanja.

Ekipa je grupnu fazu završila na petom mjestu s 85 bodova i tako izborila plasman u veliko finale. Tijekom završna tri dana turnira držala je vrh ukupnog poretka, a natjecanje je zaključila sa 159 bodova, ispred ekipa The Vicious Esports i Natus Vincere.

Za Virtus.pro to je drugi uzastopni naslov na velikom međunarodnom PUBG turniru. Ekipa je u svibnju osvojila i PUBG Global Series 2026 Circuit 1.

Uspjeh hrvatskih igrača dolazi nekoliko mjeseci prije Esports Nations Cupa, natjecanja nacionalnih reprezentacija koje će biti održano u studenome. Hrvatsku će u PUBG-u predstavljati upravo Rukavina i Mikec, dok će Mamić biti izbornik, odnosno trener reprezentacije.

U sastavu će biti i Dino 'Nod1' Mehić te Slaven ‘slqven’ Vrhovac iz ekipe Joga Bonito, dok će pričuvni igrači biti Jurica 'ivas' Baronić i Luka 'ZEKO' Hutinec.

Hrvatska je već osigurala nastupe na Esports Nations Cupu i u Trackmaniji, u kojoj će nastupiti Razii, te u šahu, gdje će je predstavljati Erik Golubović. Hrvatski predstavnici pokušat će izboriti plasman i u disciplinama Apex Legends i EA Sports FC 26, za koje tek slijede kvalifikacije.