Hrvatska u svemir lansira svoj prvi satelit: Kapetanica misije otkrila nam je sve o CroCubeu

Slovačka tvrtka Spacemanic i Društvo za edukacije izvan okvira (EVO) partneri su misije CroCubea, za čije je lansiranje Daniela možda i najviše zaslužna kao operativna direktorica Spacemanica, gdje je zadužena za administrativne poslove, prodaju i marketing. Rodom je iz Slovačke, no oduvijek je, još dok je s roditeljima ljetovala na Jadranu, sanjala o životu u Hrvatskoj. To se prije 13 godina i obistinilo – spakirala je kofere i doselila se ovdje.

'Radila sam to za neprofitnu slovačku organizaciju za svemirske aktivnosti. Predsjednik te organizacije javio mi se i rekao da ima tvrtku – Spacemanic – koja radi 'satelite na ključ' i predložio mi da dođem to vidjeti', kaže Daniela.

Zemlje u susjedstvu i regiji već imaju svoje satelite u svemiru – i Austrija, i Slovenija, i Albanija, a uskoro i Crna Gora.

'To je prava svemirska utrka, ključna za utemeljenje tehnološke spremnosti nacije i uopće pripremu ovakve misije. Koristimo komponente koje su već bile u svemiru. Nije nimalo lako takav proizvod u potpunosti proizvesti u Hrvatskoj jer nam nedostaje resursa, a bili bismo dočekani na nož da iskoristimo novac države i da taj projekt potom ne uspije. Ljudi nisu svjesni koliko je potrebno novca i truda za to, no nažalost, naša država nije svjesna potencijala', ističe Daniela.

'Previše smo u Hrvatskoj fokusirani na turizam i nogomet, a možemo se pohvaliti vrhunskim IT stručnjacima i tvrtkama specijaliziranima za softver. Ne kažem da svi moramo izrađivati i slati satelite u svemir, no možemo graditi svemirsku priču na korištenju infrastrukture koja je već u svemiru. Smatram da je satelit prvi korak za to da se pokrene svemirska priča te da se građanima, posebice mladima, on približi, što je naposljetku i naš cilj', zaključuje Daniela.