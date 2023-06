CAT S75: Elegantan robustan pametni telefon s nekoliko zanimljivih značajki

No, vrlo brzo ćete ga uprljati prstima, bez obzira koliko se trudili to izbjeći. Proizvođač tvrdi kako ga je moguće listiti četkicama i maramicama za dezinfekciju, a navodno sadrži i antimikrobne ione srebra.

No, zato je Cat S75 moguće koristiti za podvodno snimanje na dubini do pet metara. Aktivirate li taj način rada, zaslon će se zaključati, a vi ćete moći koristiti tipke za regulaciju glasnoće zvuka kako bi ste okidali snimke i prebacivali se sa snimanja fotografija na video i obrnuto.

Osim visokog stupnja izdržljivosti, glavna točka razlikovanja Cat S75 ugrađeni je Bullitt Satellite Messenger, pomoću kojeg je moguće slanje poruka i u situacijama kad nemate pristup signalu mobilne telefonije.

Za to je potrebno koristiti zasebnu karticu SIM, koja dolazi s uređajem, i aktivirati ju putem prateće aplikacije. To ujedno znači kako nećete moći koristiti dvije vlastite kartice SIM istovremeno, pa imajte to na umu ako vam je to važno.

Cat S75 pogoni operativni sustav Android 12. Najavljeno je kako će podržavati nadogradnju na nadolazeće izdanje Android 14.

Podržava mreže 5G i Wi-Fi 5. Kvaliteta audio i video poziva je zadovoljavajuća. Zvučnici su solidni, ne i vrhunski. Ako želite koristiti slušalice, morat ćete posegnuti za bežičnim ili žičnim koje koriste USB-C.

Trebate li kupiti CAT S75?

Ne može se poreći kako CAT S75 nudi nekoliko zanimljivih prednosti. Uz robusnost i izdržljivost - što se od uređaja ove kategorije očekuje u startu - izdvaja se mogućnošću komunikacije porukama putem satelita u praktično bilo kojim uvjetima i podvodnim snimanjem.

Zaslon i procesor su dobri, baterija je povećeg kapaciteta i traje prilično dugo (iako se i dugo puno). Kamere su solidne, mogućnosti povezivanja prihvatljive.

Ukratko, CAT S75 izvan svoje kategorije nije vrhunski uređaj. Ali, ako vam je potreban mobitel na koji se možete osloniti dok ste na terenu, izloženi ekstremnim vremenskim i inim uvjetima ili ste tek natprosječno nespretni, ovo je dobar izbor gledano po omjeru cijene i kvalitete.

CAT S75 - ključne specifikacije

Zaslon: IPS LCD, 6,6 inča (16,7 cm), 2.408 puta 1080 piksela, 400 dpi

Procesori: osmojezgreni Mediatek Dimensity 930 do 2,2 GHz, IMG BXM-8-256

RAM: šest GB Memorija: 128 GB (proširivo s još 128 GB, microSD)

Kamere:

- stražnja: 50 MP, f/1.8, širokokutna; 8 MP, f/2.2, ultraširokokutna; 2 MP, f/2.4, makro

- prednja: 8 MP, f/2.0, širokokutna