Hrvatska reprezentacija u Rusiji je imala nešto što nitko drugi nije

Do finala je naša reprezentacija došla zahvaljujući velikom trudu i želji, ali i tehnologiji. Naime, ekipa Zlatka Dalića prva je na tom svjetskom prvenstvu korstila STATS Edge alat za analiziranje utakmica i protivničkih momčadi

Nakon finalnog okršaja s Francuzima, Hrvatska je osvojila drugo mjesto na Svjetskom nogometnom prvenstvu, no po nečemu su ipak uspjeli biti prvi .

Do sada je naslov prvaka gotovo uvijek pripadao nekoj od velikih zemalja, pa je tako završilo i ove godine. No, nemamo se na što žaliti. Bili smo četvrta nacija na prvenstvu s najmanje stanovnika, a dogurali smo tako daleko, i to zahvaljujući tehnologiji. Barem jednim dijelom.