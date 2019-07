Hrvati žrtve novih hakerskih napada, policija apelira: Ne nasjedajte na pokušaje ucjene

Građani sve češće prijavljuju poruke elektroničke pošte s pokušajima ucjene te pokušaje krađe osobnih podataka također putem elektroničke pošte

'Savjetujemo građanima da svoje korisničke podatke i lozinke ne daju nikome niti ih upisuju na sumnjivim internetskim stranicama, a ukoliko su to učinili neka lozinku odmah promijene. Ukoliko identičnu lozinku koriste i za druge korisničke račune i internetske usluge moraju promijeniti i nju', kažu iz policije.

Policija također zaprima prijave građana i knjigovodstvenih servisa u kojima navode kako su njihovi privatni i poslovni podaci na računalima kriptirani te im više nisu u mogućnosti pristupiti, a na njihove adrese elektroničke pošte dostavljena je ucjenjivačka poruka kojom nepoznate osobe traže uplatu iznosa u virtualnim valutama u zamjenu za pomoć u otključavanju podataka.

Ukoliko je vaše računalo zaraženo zloćudnim računalnim programom koji je kriptirao vaše datoteke i onemogućio pristup vašim podacima, pomoć možete potražiti na internetskoj stranici No more ransom na kojoj se, sa svim potrebnim pojašnjenjima na hrvatskom jeziku, nalazi alat pod nazivom KRIPTO ŠERIF, koji omogućuje da na jednostavan način učitate kriptirane datoteke. To će policiji omogućiti provjeru postoji li dostupno rješenje za dekripciju te, ukoliko postoji, dobit ćete upute o načinu na koji možete pristupiti vašim podacima.