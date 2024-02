Honor u eru AI-ja ulazi s globalnim tech divovima: Predstavili nove uređaje

Pod egidom 'Discover the Magic', kineski globalni tehnološki brend Honor u Barceloni je predstavio novi pametni mobitel Honor Magic6 Pro sa snažnim hardverom te novo prijenosno računalo Honor MagicBook Pro 16, opremljeno umjetnom inteligencijom (AI), i to uoči uoči najvećeg sajma mobilne tehnologije - Mobile World Congressa (MWC) gdje će korisnici od 26. do 29. veljače prvi put imati priliku vidjeti i isprobati ove nove uređaje. Osim predstavljanja novih pametnih uređaja i najnovije verzije operativnog sustava temeljenog na Androidu MagicOS 8.0, Honor je najavio suradnju s globalnim tehnološkim tvrtkama te istaknuo da su spremniji nego ikad konkurirati kvalitetom u industriji pametnih telefona