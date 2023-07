Serija HONOR 90 u Parizu predstavljena u velikom stilu!

'Od izvanrednih inovacija kamere i rješenja usredotočenih na ljude, preko izuzetne brze izvedbe omogućene vrhunskim hardverom i našim inteligentnim MagicOS-om, HONOR 90 serija će oduševiti potrošače diljem svijeta iznimnim iskustvom koje nudi, a posebno stvaratelje sadržaja koji traže pametnog i pouzdanog partnera s kojim će snimati svoje uzbudljive živote.' rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd.

HONOR 90 ima ugrađenu veliku bateriju od 5000 mAh [7] koja podržava cjelodnevno korištenje. Jednim punjenjem, pametni telefon može pružiti do 19,5 sati neprekidnog lokalnog video streaminga. Kada je baterija na izmaku, korisnici je mogu napuniti do 45% uz 66W HONOR SuperCharge u samo 15 minuta, što minimalizira vrijeme isključenja. Brzo i energetski učinkovito, HONOR 90 pokreće Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, koji ima 20% bolju GPU i 30% bolju AI izvedbu u usporedbi s prethodnikom.

HONOR 90 Lite pokreće MediaTek Dimensity 6020 5G sustav i ima bateriju od 4500 mAh[10]. Korisnici koji vole uvijek imati svoje medije pri ruci mogu iskoristiti 8 GB RAM-a i veliki pogon za pohranu od 256 GB, što omogućuje lokalno čuvanje 57.808 slika, 22.322 pjesme ili 892 HD videozapisa[11]. HONOR 90 Lite također ima HONOR RAM Turbo (8 GB+5 GB), HONOR tehnologiju koja premješta dio flash memorije u RAM, što znači da se 8 GB RAM-a može povećati na 13 GB RAM-a.

Cijena i dostupnost

Pretprodaja modela HONOR 90 u Hrvatskoj kreće 7. i traje do 24. srpnja, a bit će dostupan u ponoćno crnoj i smaragdno zelenoj boji[12], po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 549 eura. U periodu pretprodaje uz narudžbu HONOR 90 5G pametnog telefona na poklon se dobiva izvrstan HONOR Pad X8 tablet. Ponuda je dostupna kod svih mobilnih operatera – A1, Hrvatski Telekom i Telemach, te kod maloprodajnih partnera do kraja pretprodajnog razdoblja ili do isteka zaliha.

Prodaja modela HONOR 90 Lite u Hrvatskoj počinje 7. srpnja, a bit će dostupan kod mobilnih operatera te maloprodajnih partnera u titanijski srebrnoj te ponoćno crnoj boji, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 299 eura.

O HONOR-u

HONOR je vodeći globalni pružatelj pametnih uređaja. Posvećen postizanju statusa globalno prepoznatljive tehnološke marke i stvaranju novog inteligentnog svijeta za svakoga putem svojih moćnih proizvoda i usluga. S neumoljivim fokusom na istraživanje i razvoj, posvećeni su razvoju tehnologije koja osnažuje ljude diljem svijeta da idu dalje, pružajući im slobodu da postignu više. Nudi širok raspon visokokvalitetnih pametnih telefona, tableta, prijenosnih računala i nosivih uređaja koji odgovaraju svakom budžetu. Portfelj inovativnih, premium i pouzdanih proizvoda tvrtke HONOR omogućuje ljudima da postanu bolja verzija sebe.

Za više informacija posjetite HONOR online na www.hihonor.com/hr

Facebook: https://www.facebook.com/honorcroatia

Instagram: https://www.instagram.com/honor.hrvatska

[1] Podaci iz HONOR laboratorija.

[2] Na različitim sučeljima aplikacija i zaslonima za igranje, brzina osvježavanja zaslona može se malo razlikovati.

[3] 3840Hz ultra-visokofrekventna PWM tehnologija zatamnjivanja HONOR 90 ima TÜV Rheinland Flicker-free certificiranje i postiže razinu zatamnjenja bez rizika, koja stupa na snagu samo kada je brzina osvježavanja 120Hz. Standard testiranja za TÜV Rheinland certifikat bez treperenja prati korelaciju između razine rizika od treperenja i frekvencije treperenja u standardu IEEE Std 1789-2015, koji definira razinu bez treperenja kada je frekvencija zatamnjenja viša od 3125 Hz. Telefon nije medicinska oprema i nije dostupan za liječenje.

[4] Ekran podržava maksimalno visokofrekventno PWM zatamnjivanje od 3840Hz, što se primjenjuje u situacijama niske svjetline. Molimo vas da se oslonite na stvarno iskustvo. Telefon nije medicinska oprema i nije namijenjen liječenju.

[5] Podaci iz HONOR laboratorija. Stvarne dimenzije mogu varirati ovisno o konfiguraciji, procesu proizvodnje i metodi mjerenja. Debljina (7,8 mm) telefona ne uključuje izbočinu kamere.

[6] Podaci iz HONOR laboratorija. Ukupna težina uključuje bateriju. Stvarna težina može varirati zbog konfiguracije proizvoda, procesa proizvodnje i metoda mjerenja.

[7] The typical capacity is 5000mAh, and the rated capacity is 4900Ah. (Non-removable Battery)

[8] Uz dizajn zaobljenih kutova na zaslonu, dijagonalna duljina zaslona je 6,7 inča kada se mjeri prema standardnom pravokutniku (stvarno vidljivo područje je nešto manje).

[9] Na različitim sučeljima aplikacija i zaslonima za igranje, brzina osvježavanja zaslona može se malo razlikovati.

[10] Tipični kapacitet je 4500mAh, a nazivni kapacitet baterije je 4400mAh. (Baterija koja se ne može ukloniti).

[11] Podaci iz HONOR laboratorija. Kapacitet se izračunava pod pretpostavkom da su veličine datoteke svake pjesme, slike i videa 10 MB, 4 MB odnosno 250 MB. Stvarna količina datoteka može varirati ovisno o veličini datoteke.

[12] Color availability may vary by region.