Elegantni preklopnik izdržljive baterije: Isprobali smo Honor Magic Vs

Tržište preklopnih smartfona u EU odnedavno ima još jednog predstavnika. Honorov prošlogodišnji model Honor Vs dostupan je i kod nas, a donosi niz prednosti kojima će izazvati ostale popularne uređaje u klasi. Riječ je o uređaju koji slijedi filozofiju velikih preklopnih smartfona, što znači da pruža miješanu funkcionalnost minijaturnog tableta i telefona u preklopnom i rastvorenom načinu rada.

Premijski paket

Vanjski zaslon je 21:10 OLED 6.45 panel, osvježenja ekrana od 120 Hz, uz koji telefon zahvaljujući iznimno skladnoj šarki uspješno 'glumi' standardni mobilni uređaj. Glavni adut Magica Vs, doduše, dolazi do izražaja nakon što ga se rasklopi te aktivira 7,9-inčni ekran od 90 Hz. Oba ekrana su opremljena širokokutnim selfi kamericama od 16 megapiksela, a one uz pomoć umjetne inteligencije stvaraju zadovoljavajuće portrete poduprte intenzivnim beauty filtrima.

Dio koji najviše impresionira je elegantni dizajn. Vanjski modul kamere kvadratnog oblika skladno nadopunjuje stakleno kućište baršunastog finiša koje, za razliku od okvira, uopće ne lovi otiske prstiju. Dobri prvi dojmovi nastavljaju se na samu šarku koja, premda drži mobitel zatvorenim magnetskim spojem koji je malo teže otvoriti jednom rukom, upotpunjuje kvadratnu formu uređaja preklopom bez ikakvog traga razmaka. Konačno, unutarnji i vanjski ekran su prostrani i vrlo čitki te zbog brzine osvježenja pružaju ugodno korisničko iskustvo.

Iskustvo korištenja i fotografija

Jedina prava razlika među ekranima je, pored brzine osvježenja (vanjski radi na 120 Hz, unutarnji na 90 Hz), osvjetljenje. Unutarnji panel ima 800 nita, što bi možda moglo stvarati problem u iznimno sunčanim danima. Pregib na unutarnjem ekranu je, premda opipljiv, uočljiv samo pod nekim kutovima gledanja.