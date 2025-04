Hogwarts, misterije i akcija u paketu: PlayStation Plus otkrio travanjski katalog

Lost Records: Bloom & Rage - Tape 2

Vratite se u Prvi svjetski rat i iskusite brutalnost borbi na kopnu, moru i u zraku. Uz igru do 64 igrača online i razornu dinamiku borbe, ovo je, po mnogima, jedan od najboljih nastavaka franšize do danas.

Vođenje restorana u PlateUp proširuje kaotičnu premisu Overcookeda i pretvara je u grandiozniji naslov koji obuhvaća i dizajniranje vlastitog restorana. Igru se može igrati solo ili u timu do četiri igrača.

PlayStation Plus Premium dodatno dobiva Alone in the Dark 2 i War of the Monsters.