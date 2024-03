HDZ napali rojevi botova iz Vijetnama: Tko ih je platio, koliko i jesu li podmetnuti?

Proteklih dana u medijima čitamo da HDZ sam sebi 'kupuje' reakcije na društvenim mrežama. No njih nije kreirao #HDZ, nego se radi o očitoj sabotaži - naši su profili meta podvale. SDP i #NeMožemo, koji su nas prvi - po običaju - počeli lažno optuživati, sada su i sami meta lažnih, većinom vijetnamskih i azijskih profila, koji im lajkaju i reagiraju na objave. I za to, bez ikakvog dokaza i argumenta, optužuju opet HDZ. Isto kao što im je HDZ kriv za kaos i probleme u Gradu Zagrebu, a koje bi sami trebali rješavati. Isto kao što će im HDZ biti kriv i zato što im se tzv. lijeva koalicija raspada iz dana u dan prije nego što je i formalno sastala, što dovoljno govori o razini njihove (ne)ozbiljnosti.

Ovo nije prvi slučaj - nedavno su, naime, HDZ-ov predizborni skup u Lisinskom lajkale stotine profila iz Vijetnama. Domaći stručnjak za politički marketing tada je za Jutarnji list komentirao da se 'vjerojatno netko u HDZ-u malo zaigrao'.

'Netko nestručan je uzeo stvari u svoje ruke i otišao kupiti lajkove, vjerojatno na dark webu. Dakle na dark webu postoje stranice koje nude usluge kupovine botova i kupac može izabrati koliko čega želi i na kojoj društvenoj mreži. U prosjeku oko 1000 lajkova košta otprilike 50 dolara. To je jeftinije od oglašavanja. Mislim da je HDZ ovim potezom učinio veliku pogrešku jer ako se lajk ne pretoči u glas na izborima, onda on ne znači ništa. Bilo bi bolje da su nekoj osobi platili 50 do 100 eura da im lajka objave po 'stranačkoj dužnosti'', rekao je stručnjak te ustvrdio da kupovanje botova nije ilegalno jer zasad ne postoji zakon koji bi to kažnjavao, ali da je to svejedno 'plivanje u mutnim vodama'.