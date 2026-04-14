Hakerski napad na Booking.com, ukrali podatke o korisnicima

Nije poznato koliko je točno korisnika zahvaćeno napadom, no iz tvrtke poručuju da financijski podaci nisu kompromitirani.

Iz kompanije navode da su uočili 'sumnjivu aktivnost' koja je uključivala pristup određenim informacijama o rezervacijama. Nakon otkrivanja incidenta poduzete su mjere da bi se problem ograničio, tvrde iz tvrtke, uključujući promjenu PIN-ova za pogođene rezervacije i obavještavanje korisnika, piše Guardian .

Kako je navedeno u poruci poslanoj korisnicima koji su pogođeni incidentom, napadači su mogli pristupiti 'određenim informacijama o rezervaciji', uključujući imena, e-mail adrese, kućne adrese, telefonske brojeve te dodatne podatke koje su eventualno podijelili.

To je još jedan u nizu sigurnosnih incidenata koji pogađaju ovu platformu. Booking.com se posljednjih godina suočava s porastom online prijevara, pri čemu se korisnike često pokušava navesti da unesu podatke o plaćanju pod izlikom 'verifikacije' rezervacije, nakon čega im se naplaćuju visoki iznosi.

Sličan slučaj zabilježen je i 2018. godine, kada su napadači phishing kampanjom došli do pristupnih podataka zaposlenika hotela u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te potom pristupili podacima više od 4000 korisnika. Tada je tvrtka prijavila incident nizozemskom regulatoru za zaštitu privatnosti s 22 dana zakašnjenja, zbog čega je kažnjena s 475.000 eura.