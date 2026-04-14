Hakerski napad na Booking.com, ukrali podatke o korisnicima

Platforma za rezervaciju smještaja Booking.com potvrdila je sigurnosni incident u kojem su neovlaštene osobe došle do dijela korisničkih podataka. Iz tvrtke sa sjedištem u Amsterdamu, koja nudi više od 30 milijuna smještajnih jedinica diljem svijeta i povezuje milijune putnika s raznim uslugama, poručili su da su poduzeli potrebne mjere
Iz kompanije navode da su uočili 'sumnjivu aktivnost' koja je uključivala pristup određenim informacijama o rezervacijama. Nakon otkrivanja incidenta poduzete su mjere da bi se problem ograničio, tvrde iz tvrtke, uključujući promjenu PIN-ova za pogođene rezervacije i obavještavanje korisnika, piše Guardian.
Nije poznato koliko je točno korisnika zahvaćeno napadom, no iz tvrtke poručuju da financijski podaci nisu kompromitirani.
Kako je navedeno u poruci poslanoj korisnicima koji su pogođeni incidentom, napadači su mogli pristupiti 'određenim informacijama o rezervaciji', uključujući imena, e-mail adrese, kućne adrese, telefonske brojeve te dodatne podatke koje su eventualno podijelili.
To je još jedan u nizu sigurnosnih incidenata koji pogađaju ovu platformu. Booking.com se posljednjih godina suočava s porastom online prijevara, pri čemu se korisnike često pokušava navesti da unesu podatke o plaćanju pod izlikom 'verifikacije' rezervacije, nakon čega im se naplaćuju visoki iznosi.
Sličan slučaj zabilježen je i 2018. godine, kada su napadači phishing kampanjom došli do pristupnih podataka zaposlenika hotela u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te potom pristupili podacima više od 4000 korisnika. Tada je tvrtka prijavila incident nizozemskom regulatoru za zaštitu privatnosti s 22 dana zakašnjenja, zbog čega je kažnjena s 475.000 eura.