Iran i Oman planiraju novu rutu za plovidbu Hormuškim tjesnacem

Dodao je kako je zamišljeno da se koristi kružna rutu, a ne nekoliko odvojenih traka sve dok se ne postigne konačan dogovor.

Kamen spoticanja

Spor u pogledu prava na prolaz ključnom rutom za otpremu nafte, plina i gnojiva, ključan je kamen spoticanja u vojnom sukobu između SAD-a i Irana.

Prema predloženom modelu tankeri ili teretni brodovi ulazili bi u Hormuški tjesnac sjevernom rutom kroz iranske teritorijalne vode. Nakon što pristanu u lukama u Iranu ili u arapskim državama Zaljeva, brodovi bi za povratno putovanje koristili južnu rutu kroz omanske teritorijalne vode.