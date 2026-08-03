brodski koridor

Iran i Oman planiraju novu rutu za plovidbu Hormuškim tjesnacem

V. B./Hina

03.08.2026 u 17:28

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / AFP / Profimedia
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Iran pregovara s Omanom o zajedničkom privremenom brodskom koridoru u strateški važnom Hormuškom tjesnacu, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismael Bagei, a u ponedjeljak prenosi državna novinska agencija IRNA

Dodao je kako je zamišljeno da se koristi kružna rutu, a ne nekoliko odvojenih traka sve dok se ne postigne konačan dogovor.

Kamen spoticanja

Spor u pogledu prava na prolaz ključnom rutom za otpremu nafte, plina i gnojiva, ključan je kamen spoticanja u vojnom sukobu između SAD-a i Irana.

Prema predloženom modelu tankeri ili teretni brodovi ulazili bi u Hormuški tjesnac sjevernom rutom kroz iranske teritorijalne vode. Nakon što pristanu u lukama u Iranu ili u arapskim državama Zaljeva, brodovi bi za povratno putovanje koristili južnu rutu kroz omanske teritorijalne vode.

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Na svome najužem mjestu Hormuški tjesnac širok je samo oko 39 kilometara. S obzirom na to da Iran i Oman polažu pravo na zonu od 12 nautičkih milja (oko 22,2 kilometra), teritorijalne vode obaju obalnih država preklapaju se. U ovom području nema međunarodnih voda.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) jamči pravo tranzitnog prolaza i zabranjuje blokadu trgovačkih brodova. No Iran ne prihvaća ovakvo pravno stajalište.

Planirani novi aranžman ograničava slobodan prolaz u usporedbi s razdobljem prije početka vojnog sukoba. Iran bi, primjerice mogao kontrolirati koji brodovi i iz kojih zemalja ulaze u Hormuški tjesnac.

Ratnim bi brodovima, među ostalima prolaz mogao biti odbijen.

SAD i Iran su sredinom lipnja postigli okvirni sporazum. U sporazumu stoji da Teheran, u koordinaciji s obalnim državama treba postići dogovor s Omanom o budućoj upravi nad tjesnacem.

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