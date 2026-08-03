DALEKO JE MIR

Trump zaprijetio Iranu 'dekapitacijom' ako ne pristane na sporazum

L. Š. / Hina

03.08.2026 u 21:32

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Beata Zawrzel / Zuma Press / Profimedia
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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da Iranu prijeti "dekapitacija" ako ne pristane na sporazum kojim bi se okončao sukob između dviju zemalja, poručivši da Teheran ima još posljednju priliku za postizanje dogovora

'Mislim da bismo možda mogli nešto postići, ali želim im dati i posljednju priliku prije dekapitacije', rekao je Trump, ponovivši prijetnju da će pokrenuti veliki vojni napad na Iran.

On je također rekao da se razgovori s Iranom 'trenutačno odvijaju', dodajući da pregovori predstavljaju posljednju priliku za Teheran da potpiše dobar sporazum, dok Iran poriče da su pregovori dviju sukobljenih strana u tijeku.

Ranije u ponedjeljak, nakon što je Iran rekao da se ne vode nikakvi razgovori, Trump je oštro kritizirao 'nevjerojatno dvolično' ponašanje iranskog vodstva.

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'Oni se trenutačno odvijaju', rekao je Trump novinarima kada su ga pitali o statusu pregovora, rekavši da dvije strane razgovaraju na zahtjev Irana, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, između ostalih. 'Ovo je posljednja prilika da potpišu dobar dokument', rekao je, misleći na Iran.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej ranije je u ponedjeljak izjavio da Iran pregovara s Omanom o zajedničkom privremenom brodskom koridoru u strateški važnom Hormuškom tjesnacu, prema državnoj novinskoj agenciji IRNA-i.

Bagej je rekao da su u pregovorima sudjelovali samo Iran i Oman, naglašavajući da Teheran trenutno nije uključen u pregovore sa Sjedinjenim Državama. Nakon Bagejevih komentara, Trump je na svojoj platformi Truth Socialu oštro kritizirao iransko vodstvo.

'Zatraže sastanak, neki bi rekli i da ga 'mole', pregovori započnu, više ih je i zakazano u bliskoj budućnosti, a onda otvoreno i ponosno kažu da ne vode nikakve razgovore, da se ni o čemu ne razgovara i da se bave samo 'Omanom'', napisao je američki predsjednik.

Trump je naglasio da će SAD nastaviti svoju pomorsku blokadu iranskih luka 'osim ako se ne postigne dogovor ili potpuna predaja'. Spor oko prava prolaska kroz Hormuški tjesnac, ključnu rutu za prijevoz nafte, plina i gnojiva, glavna je točka u vojnom sukobu između SAD-a i Irana.

Bagej je rekao da Iran i Oman, koji leže na tom plovnom putu, raspravljaju o predloženom modelu prema kojem bi tankeri i teretni brodovi ulazili u Hormuški tjesnac sjevernom rutom kroz iranske teritorijalne vode. Nakon pristajanja u luke u Iranu ili u arapskim zaljevskim državama, brodovi bi za povratak koristili južnu rutu kroz omanske teritorijalne vode.

U svom najužem dijelu, Hormuški tjesnac širok je samo oko 39 kilometara. Budući da Iran i Oman polažu pravo na zonu od 12 nautičkih milja (oko 22,2 kilometra), teritorijalne vode obiju obalnih država preklapaju se. U ovom području nema međunarodnih voda.

Planirani novi aranžman ograničava slobodan prolaz, za razliku od stanja prije početka vojnog sukoba. Iran bi, na primjer, mogao kontrolirati koji brodovi iz kojih zemalja ulaze u Hormuški tjesnac. Ratnim brodovima bi, između ostalog, mogao biti odbijen prolazak.

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