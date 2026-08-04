Mali proizvođač igračaka postao Trumpova najveća noćna mora: U igri su milijarde dolara

Mali američki poduzetnik postao je jedan od najvećih problema za carinsku politiku predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Rick Woldenberg, vlasnik tvrtke koja proizvodi edukativne igračke, ponovno je krenuo u pravnu bitku protiv Trumpova carinskog režima, a ovaj put ulog bi mogao biti golem

Woldenberg je za mnoge američke kompanije postao simbol otpora politici za koju tvrde da je nepredvidiva, skupa i nezakonita. Nakon što je ranije uspio osporiti dio Trumpovih carina pred američkim Vrhovnim sudom, sada pokušava srušiti i nove namete koje je Washington uveo prema desecima zemalja. Od igračaka do borbe protiv Bijele kuće Woldenberg vodi tvrtku Learning Resources iz Illinoisa, koja proizvodi edukativne igračke – od plastelina za razvoj motorike do kompleta za male inženjere. Velik dio proizvoda uvozi iz zemalja poput Kine i Vijetnama, zbog čega ga Trumpove carine izravno pogađaju. No, tvrdi da njegov cilj nije politički obračun s predsjednikom, nego pitanje zakonitosti.

'Donald Trumpove carine su nezakonite', poručuje Woldenberg, uvjeren da američki predsjednik nema ovlasti samostalno uvoditi takve namete bez odobrenja Kongresa, piše WiWo. Nakon što su nove carine stupile na snagu, poduzetnik je podnio tužbu pred Međunarodnim trgovačkim sudom u New Yorku. Ako ponovno uspije, Trump bi mogao doživjeti novi pravni poraz, ali i izgubiti potencijalne prihode koji se mjere milijardama dolara. Trumpu prijeti rupa u proračunu Trumpova administracija računa da bi nove carine mogle donijeti oko 97 milijardi dolara prihoda tijekom idućeg desetljeća. No kritičari upozoravaju da taj novac u konačnici ne plaćaju strane države, nego američki potrošači kroz više cijene. Analiza ekonomista Juliana Hinza s Kielskog instituta za svjetsko gospodarstvo pokazuje da bi se oko 96 posto troška carina moglo preliti na američke kupce. Slične zaključke izvela je i američka središnja banka, prema kojoj bi najveći dio tereta završio na domaćim potrošačima. Prema izračunima Yale Budget Laba, prosječno američko kućanstvo zbog carina već snosi dodatni trošak od oko 1100 dolara. Carine pod krinkom borbe protiv prisilnog rada? Nova Woldenbergova tužba odnosi se na carine koje je Trumpova administracija opravdala borbom protiv prisilnog rada. Prema toj odluci, 60 zemalja suočeno je s dodatnim nametima – 46 država s carinom od 12,5 posto, a 14 zemalja, među kojima su i članice Europske unije, s carinom od 10 posto.