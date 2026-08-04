Tramvaji u Bruxellesu dobili su dodatne oči za sigurniju vožnju

Jedan od najvećih problema s kojima se vozači tramvaja suočavaju je uočavanje svih prepreka koje im se mogu naći na tračnicama i oko njih. U Bruxellesu su pronašli rješenje za to
Bruxelleska lokalna prometna tvrtka, MIVB, testira novi sustav za detekciju prepreka za tramvaje.
Sustav pod imenom Safeways sastoji se od dvije kamere koje kontinuirano prate tračnice na kratkim i srednjim udaljenostima. Specijalizirani softver analizira te slike u stvarnom vremenu i prepoznaje potencijalne opasnosti na tračnicama ili neposredno uz njih. Sustav je programiran za detekciju pješaka, biciklista, skutera, motocikala, automobila, kamiona, autobusa i drugih tramvaja. Drugi objekti, poput kante za smeće ili vrećice, namjerno se ne prepoznaju.
Kada sustav otkrije potencijalnu opasnost, vozač prima upozorenje. Nije riječ o autopilotu koji automatski koči tramvaj, već djeluje kao dodatni par očiju koje pomažu vozaču u kritičnim trenucima.
Zasad je samo jedan tramvaj opremljen sustavom koji isporučuje austrijska tvrtka Eyyes. Sustav će se testirati sljedećih godinu dana kako bi se procijenilo može li ići u širu primjenu, ali i opravdava li troškove instalacije.