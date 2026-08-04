Tramvaji u Bruxellesu dobili su dodatne oči za sigurniju vožnju

Sustav pod imenom Safeways sastoji se od dvije kamere koje kontinuirano prate tračnice na kratkim i srednjim udaljenostima. Specijalizirani softver analizira te slike u stvarnom vremenu i prepoznaje potencijalne opasnosti na tračnicama ili neposredno uz njih. Sustav je programiran za detekciju pješaka, biciklista, skutera, motocikala, automobila, kamiona, autobusa i drugih tramvaja. Drugi objekti, poput kante za smeće ili vrećice, namjerno se ne prepoznaju.

Kada sustav otkrije potencijalnu opasnost, vozač prima upozorenje. Nije riječ o autopilotu koji automatski koči tramvaj, već djeluje kao dodatni par očiju koje pomažu vozaču u kritičnim trenucima.

Zasad je samo jedan tramvaj opremljen sustavom koji isporučuje austrijska tvrtka Eyyes. Sustav će se testirati sljedećih godinu dana kako bi se procijenilo može li ići u širu primjenu, ali i opravdava li troškove instalacije.

