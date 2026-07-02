sljedeći korak

AI agenti počinju sami birati proizvode i kupovati online

M.Či./Hina

02.07.2026 u 15:03

AI agenti, ilustracija
AI agenti, ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
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U bankarskom i svijetu kartičarskih kuća sve se više koriste alati umjetne inteligencije (AI) pa tako i AI agenti koji 'sami' mogu kupovati kod trgovaca uz pouzdanu infrastrukturu za provedbu transakcija koju osiguravaju te institucije, izvijestili su u četvrtak iz Vise

Riječ je o, kako ističu, slijedećoj fazi tzv. agentne trgovine i otključavanja sigurnog pristupa trgovcima, pri čemu u tim transakcijama AI agenti u ime korisnika kartica obavljaju kupnje na internetskim stranicama trgovaca koji sudjeluju u programu.

Transakcije se odvijaju u stvarnom okruženju, za što kažu da je iskorak izvan testiranja u kontroliranim uvjetima i na simuliranim prodajnim mjestima, kao i da AI agenti sada, na temelju uputa korisnika kartica, izravno obavljaju transakcije kod neovisnih trgovaca.

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Djelujući u okviru parametara koje su unaprijed definirali potrošači, AI agenti tijekom transakcija pregledavaju proizvode, biraju artikle i kupuju.

O tome i drugim trendovima oko budućnosti plaćanja raspravljalo se na ovotjednom Visa Payments Forumu u Parizu.

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