Ova kripto burza želi stvoriti gospodarstvo u kojem će AI agenti sami zarađivati i trošiti novac

Riječ je o još jednom koraku kojim OKX nastoji proširiti poslovanje izvan klasičnog trgovanja kriptovalutama i pozicionirati se kao šira fintech platforma. Tvrtka, koja navodi da ima više od 150 milijuna korisnika, procjenjuje da će dio budućih transakcija obavljati autonomni softverski agenti, a ne isključivo ljudi ili institucije.

Platforma se u utorak otvorila developerima nakon zatvorenog beta programa u kojem je sudjelovalo 50 pružatelja AI usluga . Nadovezuje se na tehnologiju koju je OKX ranije razvio da bi omogućio AI agentima korištenje digitalnih novčanika , plaćanje stabilnim kriptovalutama (stablecoinima) i stvaranje trajnog digitalnog identiteta .

Kriptoburza OKX predstavila je OKX AI , platformu namijenjenu razvojnim programerima na kojoj agenti umjetne inteligencije mogu pronalaziti usluge, autonomno izvršavati plaćanja i graditi digitalni ugled temeljen na blockchainu.

Prema riječima osnivača i izvršnog direktora Stara Xua, postojeća financijska infrastruktura razvijena je za ljudske korisnike, a gospodarstvo temeljeno na autonomnim AI agentima zahtijevat će drukčiji pristup plaćanjima i digitalnom identitetu.

OKX-ov direktor marketinga Haider Rafique smatra da bi takozvana agentic commerce ekonomija, to da AI agenti samostalno kupuju i prodaju digitalne usluge, mogla u sljedećih pet godina prerasti u tržište vrijedno bilijun američkih dolara. Ta se procjena temelji na očekivanom rastu mikroplaćanja i automatiziranih softverskih usluga, no riječ je o projekciji same tvrtke.

Platforma je prvenstveno namijenjena developerima koji razvijaju AI aplikacije i samostalnim poduzetnicima koji žele automatizirati dijelove poslovanja. Ideja je da programeri objavljuju AI alate na tržištu, a ostali korisnici mogu ih koristiti.

Među prvim partnerima nalazi se CertiK, čiji AI servis procjenjuje sigurnost kripto novčanika ili tokena prije izvršavanja transakcije. CoinAnk nudi tržišne podatke uz naplatu po pojedinačnom upitu dok GenLayer razvija sustav za rješavanje sporova između AI agenata u slučaju neslaganja oko izvršenja digitalnih ugovora.

OKX ističe da blockchain i stablecoini omogućuju neprekidna plaćanja, uključujući vrlo male transakcije koje bi bile nepraktične ili preskupe putem tradicionalnih platnih sustava. Tvrtka navodi da će na platformi primjenjivati iste sustave za otkrivanje prijevara i usklađenost s propisima koje koristi u poslovanju svoje kriptoburze.

Predstavljanje OKX AI-a odvija se u trenutku u kojem tehnološke tvrtke razvijaju infrastrukturu za autonomne AI agente, uključujući sustave identiteta, plaćanja i digitalna tržišta, no jedan od izazova ostaje način na koji će agenti pronalaziti jedni druge, provjeravati pouzdanost partnera i rješavati sporove bez ljudske intervencije.

U ožujku je Intercontinental Exchange (ICE), vlasnik New York Stock Exchangea, uložio u OKX oko 200 milijuna američkih dolara, pri čemu je vrijednost tvrtke procijenjena na 25 milijardi dolara. OKX navodi da to partnerstvo podupire njegovu strategiju razvoja infrastrukture za tokenizirana financijska tržišta dok je OKX AI usmjeren na razvoj platne infrastrukture za autonomni softver. Platformi se pristupa putem razvojnog alata Onchain OS, a OKX navodi da za korištenje nije potreban korisnički račun na burzi te da je sustav kompatibilan s više AI razvojnih alata, uključujući Claude Code, Codex, Hermes i OpenClaw.