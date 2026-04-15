Odgovor na Appleov 'NameDrop': Google vraća korisnu značajku?

Sudeći po onome što je dosad procurilo u javnost, nova bi značajka mogla imati skočni vodič i animacije koje prikazuju proces povezivanja.

Google navodno testira novu značajku Tap to Share za operativni sustav Android koja bi korisnicima mogla omogućiti dijeljenje datoteka, kontakata, fotografija i poveznica jednostavnim dodirom dvaju uređaja.

Kako bi je koristili, korisnici će morati otključati mobitele i približiti dva uređaja jedan drugome, sa zaslonima okrenutim prema gore i preklapajućim gornjim dijelovima. Nakon što su telefoni ispravno postavljeni, potrebno ih je držati zajedno dok se ne pojavi animacija, što ukazuje na to da su se uređaji povezali.

Ako značajka ne funkcionira odmah, korisnici će možda morati pokušati postaviti telefone leđima jedan uz drugi. Trebalo bi biti moguće odmah dijeliti kontaktne podatke, fotografije, videozapise, poveznice, pa i pojedinosti o lokaciji.

Android je već imao značajku Android Beam koja je omogućavala slično dijeljenje dodirom, ali je ukinuta prije nekoliko godina. Sad bi se mogla vratiti u nadograđenom izdanju i funkcionirati slično kao Appleov NameDrop.

Postoje naznake kako bi Samsungovi uređaji mogli podržavati dijeljenje kontaktnih kartica (VCard) pomoću ove značajke. Iako je nova značajka zasad uočena na uređaju iz serije Pixel, dizajn nagovještava kako bi mogla raditi na različitim Androidima. Jedan od izazova za novu značajku mogao bi biti smještaj hardvera za NFC.

Naime, za razliku od iPhonea, lokacija tog hardvera nije standardizirana u različitim izdanjima Androida, što može utjecati na to koliko se lako uređaji povezuju, piše Business Standard.