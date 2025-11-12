Jedna europska zemlja postaje AI velesila: Google ulaže milijarde u srce Europe

U ponedjeljak je Google predstavio investicijski paket vrijedan 5,5 milijardi eura, koji će se realizirati do 2029. godine, a uključuje proširenje infrastrukture za računalstvo u oblaku i umjetnu inteligenciju te uspostavu snažnog uporišta u Europi, piše Euronews.

Berlin, Frankfurt, Munchen

Plan se fokusira na novi podatkovni centar u Dietzenbachu, nedaleko od Frankfurta, te na nova ulaganja u postojeći kampus u Hanauu – dva mjesta koja će postati ključna središta Googleovih cloud regija u Njemačkoj. Kompanija također širi svoje urede u Berlinu, Frankfurtu i Münchenu, gdje planira povijesnu zgradu Arnulfpost pretvoriti u razvojni centar površine 30.000 četvornih metara za do 2.000 zaposlenika.

Philipp Justus, Googleov direktor za Njemačku i potpredsjednik za Srednju Europu, opisao je projekt kao ‘najveći Googleov investicijski program dosad u Njemačkoj’. Google procjenjuje da će ulaganje godišnje dodavati oko milijardu eura njemačkom BDP-u i podržavati 9.000 radnih mjesta tijekom sljedeće četiri godine. Njemački su dužnosnici s velikim zadovoljstvom pozdravili ovu odluku.

‘Googleova ulaganja od više milijardi istinska su investicija u budućnost: u inovacije, u umjetnu inteligenciju i u klimatski neutralnu transformaciju’, izjavio je ministar financija Lars Klingbeil, istaknuvši kako ovaj dogovor dokazuje da Njemačka i dalje može privući velika strana ulaganja unatoč usporenom gospodarstvu. ‘To su investicije koje znače nova radna mjesta u Njemačkoj. Upravo to nam je sada potrebno.’

Ministar za digitalna pitanja Karsten Wildberger izrazio je slično oduševljenje, naglasivši kako žele da ‘Njemačka igra u prvoj ligi kada je riječ o podatkovnim centrima u Europi’.

Podaci, suverenitet i širenje umjetne inteligencije

Novi objekt u Dietzenbachu ojačat će Google Cloudovu mrežu u Njemačkoj – dio globalne mreže od 42 cloud regije – omogućujući kompanijama poput Mercedes-Benza i Koenig & Bauera brži i sigurniji pristup uslugama temeljenima na umjetnoj inteligenciji.

‘Ulaganje Google Clouda u podatkovne centre u Njemačkoj predstavlja veliki korak prema jačanju digitalne infrastrukture u Europi’, izjavio je Magnus Östberg, glavni direktor za softver u Mercedes-Benzu.

Njemački će pogoni nastaviti pružati tzv. ‘suverene cloud’ usluge, osmišljene da zadovolje lokalne zahtjeve za upravljanje podacima, što je jasan signal europskim regulatorima koji su i dalje oprezni prema dominaciji američkih tehnoloških divova.