dominacija u tehnologiji

Jedna europska zemlja postaje AI velesila: Google ulaže milijarde u srce Europe

V. B.

12.11.2025 u 13:51

Google
Google Izvor: Profimedia / Autor: Offenberg / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Tehnološki div ostvaruje svoje najveće europsko ulaganje do sada i osigurava dominaciju u tehnologijama povezanim s umjetnom inteligencijom u najvećem gospodarstvu kontinenta

U ponedjeljak je Google predstavio investicijski paket vrijedan 5,5 milijardi eura, koji će se realizirati do 2029. godine, a uključuje proširenje infrastrukture za računalstvo u oblaku i umjetnu inteligenciju te uspostavu snažnog uporišta u Europi, piše Euronews.

vezane vijesti

Berlin, Frankfurt, Munchen

Plan se fokusira na novi podatkovni centar u Dietzenbachu, nedaleko od Frankfurta, te na nova ulaganja u postojeći kampus u Hanauu – dva mjesta koja će postati ključna središta Googleovih cloud regija u Njemačkoj. Kompanija također širi svoje urede u Berlinu, Frankfurtu i Münchenu, gdje planira povijesnu zgradu Arnulfpost pretvoriti u razvojni centar površine 30.000 četvornih metara za do 2.000 zaposlenika.

Philipp Justus, Googleov direktor za Njemačku i potpredsjednik za Srednju Europu, opisao je projekt kao ‘najveći Googleov investicijski program dosad u Njemačkoj’. Google procjenjuje da će ulaganje godišnje dodavati oko milijardu eura njemačkom BDP-u i podržavati 9.000 radnih mjesta tijekom sljedeće četiri godine. Njemački su dužnosnici s velikim zadovoljstvom pozdravili ovu odluku.

‘Googleova ulaganja od više milijardi istinska su investicija u budućnost: u inovacije, u umjetnu inteligenciju i u klimatski neutralnu transformaciju’, izjavio je ministar financija Lars Klingbeil, istaknuvši kako ovaj dogovor dokazuje da Njemačka i dalje može privući velika strana ulaganja unatoč usporenom gospodarstvu. ‘To su investicije koje znače nova radna mjesta u Njemačkoj. Upravo to nam je sada potrebno.’

Ministar za digitalna pitanja Karsten Wildberger izrazio je slično oduševljenje, naglasivši kako žele da ‘Njemačka igra u prvoj ligi kada je riječ o podatkovnim centrima u Europi’.

Podaci, suverenitet i širenje umjetne inteligencije

Novi objekt u Dietzenbachu ojačat će Google Cloudovu mrežu u Njemačkoj – dio globalne mreže od 42 cloud regije – omogućujući kompanijama poput Mercedes-Benza i Koenig & Bauera brži i sigurniji pristup uslugama temeljenima na umjetnoj inteligenciji.

‘Ulaganje Google Clouda u podatkovne centre u Njemačkoj predstavlja veliki korak prema jačanju digitalne infrastrukture u Europi’, izjavio je Magnus Östberg, glavni direktor za softver u Mercedes-Benzu.

Njemački će pogoni nastaviti pružati tzv. ‘suverene cloud’ usluge, osmišljene da zadovolje lokalne zahtjeve za upravljanje podacima, što je jasan signal europskim regulatorima koji su i dalje oprezni prema dominaciji američkih tehnoloških divova.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TKO ĆE POBIJEDITI?

TKO ĆE POBIJEDITI?

'Roj će nadjačati titana': Kinezi i Amerikanci vode tehnološki hladni rat. Ulozi nikad nisu bili veći
dominacija u tehnologiji

dominacija u tehnologiji

Jedna europska zemlja postaje AI velesila: Google ulaže milijarde u srce Europe
ZNANSTVENA PEŠKARIJA

ZNANSTVENA PEŠKARIJA

'Imate li stalnu poziciju?': Kako je jedno naizgled obično pitanje promijenilo fiziku

najpopularnije

Još vijesti