Život i poslovanje u sjeni tehnološkog diva: Koliko smo zapravo postali ovisni o Googleu

Velikoj većini ljudi Google je neizostavan dio svakodnevice – od pretraživanja interneta i navigacije do elektroničke pošte i pohrane podataka u oblaku. No sve veća dominacija američkog tehnološkog diva otvara pitanje koliko su korisnici, poduzetnici i cijelo digitalno gospodarstvo zapravo postali ovisni o njegovim uslugama

To je pitanje istražila njemačka televizija ARD u dokumentarcu 'Istina o Googleu', u kojem su novinari pokušali doznati koliko je danas moguće živjeti bez Googleovih usluga i kakve posljedice njegova tržišna moć ima za korisnike i tvrtke. Heike Kuhk-Hanisch, učiteljica iz njemačkog Esslingena, tijekom dva tjedna odrekla se Googleovih usluga i isprobavala alternative. Za navigaciju se služila aplikacijom Magic Earth te je umjesto Googleove tražilice i preglednika koristila Ecosiju i Vivaldi. Iako priznaje da alternative imaju određene nedostatke, poput slabijeg prepoznavanja pravopisnih pogrešaka ili manje razvijenih funkcija, kaže da je njezino iskustvo uglavnom bilo pozitivno. No za mnoge poduzetnike situacija je znatno složenija, prenosi Tagesschau.

'U potpunosti ovisimo o Googleu' August Ullrich, vlasnik male destilerije iz Berlina, kaže da danas gotovo ne može poslovati bez Googlea. Oko trećine prihoda ostvaruje putem internetske trgovine, a vidljivost na internetu ključna je za njegov posao. 'U potpunosti ovisimo o Googleu. Ne usuđujemo se isključiti oglašavanje. Ako ne plaćamo za vidljivost, korisnici nas jednostavno više ne pronalaze', rekao je Ullrich. Dodaje da je nekada bilo moguće uspješno voditi internetsku trgovinu i bez Googlea, no danas to više nije slučaj. 'Google nije bio jedina opcija od prvog dana. Postojali su konkurenti i mogli ste imati uspješan web shop bez Googlea. Danas to više nije moguće', upozorava. Googleu je upravo oglašavanje glavni izvor prihoda. Prema poslovnim rezultatima, kompanija je u 2025. godini povećala ukupne prihode za gotovo 20 posto, dosegnuvši 405 milijardi dolara. Usto se već godinama nalazi pod povećalom regulatora diljem svijeta. Američki sudovi su tijekom 2024. i 2025. presudili da je zloupotrijebila dominantan položaj na tržištu internetskih tražilica i digitalnog oglašavanja. Slične postupke vodi i Europska komisija te je u rujnu 2025. godine izrekla Googleu kaznu od gotovo tri milijarde eura zbog, kako je navedeno, 'zloupotrebe položaja na tržištu internetskog oglašavanja'. Jonathan Kanter, bivši dužnosnik američkog Ministarstva pravosuđa koji je sudjelovao u antimonopolskim postupcima protiv Googlea, smatra da takva tržišna moć ima dalekosežne posljedice. 'Monopolistička moć dovodi do viših cijena za cijelo gospodarstvo, za potrošače i poduzeća', upozorava Kanter.