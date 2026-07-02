Život i poslovanje u sjeni tehnološkog diva: Koliko smo zapravo postali ovisni o Googleu

Velikoj većini ljudi Google je neizostavan dio svakodnevice – od pretraživanja interneta i navigacije do elektroničke pošte i pohrane podataka u oblaku. No sve veća dominacija američkog tehnološkog diva otvara pitanje koliko su korisnici, poduzetnici i cijelo digitalno gospodarstvo zapravo postali ovisni o njegovim uslugama
To je pitanje istražila njemačka televizija ARD u dokumentarcu 'Istina o Googleu', u kojem su novinari pokušali doznati koliko je danas moguće živjeti bez Googleovih usluga i kakve posljedice njegova tržišna moć ima za korisnike i tvrtke.
Heike Kuhk-Hanisch, učiteljica iz njemačkog Esslingena, tijekom dva tjedna odrekla se Googleovih usluga i isprobavala alternative. Za navigaciju se služila aplikacijom Magic Earth te je umjesto Googleove tražilice i preglednika koristila Ecosiju i Vivaldi.
Iako priznaje da alternative imaju određene nedostatke, poput slabijeg prepoznavanja pravopisnih pogrešaka ili manje razvijenih funkcija, kaže da je njezino iskustvo uglavnom bilo pozitivno.
No za mnoge poduzetnike situacija je znatno složenija, prenosi Tagesschau.
'U potpunosti ovisimo o Googleu'
August Ullrich, vlasnik male destilerije iz Berlina, kaže da danas gotovo ne može poslovati bez Googlea. Oko trećine prihoda ostvaruje putem internetske trgovine, a vidljivost na internetu ključna je za njegov posao. 'U potpunosti ovisimo o Googleu. Ne usuđujemo se isključiti oglašavanje. Ako ne plaćamo za vidljivost, korisnici nas jednostavno više ne pronalaze', rekao je Ullrich.
Dodaje da je nekada bilo moguće uspješno voditi internetsku trgovinu i bez Googlea, no danas to više nije slučaj. 'Google nije bio jedina opcija od prvog dana. Postojali su konkurenti i mogli ste imati uspješan web shop bez Googlea. Danas to više nije moguće', upozorava.
Googleu je upravo oglašavanje glavni izvor prihoda. Prema poslovnim rezultatima, kompanija je u 2025. godini povećala ukupne prihode za gotovo 20 posto, dosegnuvši 405 milijardi dolara. Usto se već godinama nalazi pod povećalom regulatora diljem svijeta. Američki sudovi su tijekom 2024. i 2025. presudili da je zloupotrijebila dominantan položaj na tržištu internetskih tražilica i digitalnog oglašavanja.
Slične postupke vodi i Europska komisija te je u rujnu 2025. godine izrekla Googleu kaznu od gotovo tri milijarde eura zbog, kako je navedeno, 'zloupotrebe položaja na tržištu internetskog oglašavanja'.
Jonathan Kanter, bivši dužnosnik američkog Ministarstva pravosuđa koji je sudjelovao u antimonopolskim postupcima protiv Googlea, smatra da takva tržišna moć ima dalekosežne posljedice. 'Monopolistička moć dovodi do viših cijena za cijelo gospodarstvo, za potrošače i poduzeća', upozorava Kanter.
Prikazivanje rezultata istraživanja
Stručnjaci ističu i potencijalni sukob interesa u načinu na koji Google prikazuje rezultate pretraživanja. Iako kompanija tvrdi da korisnicima želi ponuditi najrelevantnije informacije, dio stručnjaka smatra da se granica između korisnih rezultata i plaćenih oglasa sve više briše.
'Google nije dobrotvorna tražilica koja nas vodi do najrelevantnijih sadržaja. To je prije svega kompanija čiji je cilj ostvariti što veću zaradu od oglašavanja', kaže stručnjak za tržišno natjecanje Thomas Höppner. Pritom ističe uslugu Google Shopping, u sklopu koje, prema njegovim riječima, korisnici često završavaju na stranicama koje su platile za bolju poziciju u rezultatima pretrage.
Istraživanje koje je proveo SWR Data Lab pokazalo je da proizvodi prikazani u Google Shoppingu nisu uvijek i najpovoljniji. Analizirano je oko 800 pretraga za deset proizvoda tijekom tri tjedna, pri čemu su uspoređivane cijene iz prvih pet rezultata Google Shoppinga i njemačkog servisa Idealo.
Rezultati su pokazali da su proizvodi prikazani putem Googlea u nekim slučajevima bili i do 13 posto skuplji, a u prosjeku su bili oko tri posto skuplji od ponuda pronađenih na Idealu. Iz kompanije su na to odgovorili da Google Shopping nije zamišljen kao alat za usporedbu cijena, već kao platforma za otkrivanje proizvoda.
Stručnjaci upozoravaju da bi razvoj umjetne inteligencije mogao povećati Googleovu dominaciju. Uvođenjem AI sustava Gemini i sve većom integracijom umjetne inteligencije u internetsko pretraživanje borba za vidljivost na internetu mogla bi postati još intenzivnija.