Google najavio besplatnu nadogradnju do 10 godina na Chromebooku

Tehnološki div je, dakle, najavio planove koji će omogućiti da Chromebookovi rade do 10 godina, što je dulje od Windowsa ili Mac OS X-a, piše Mirror. Dakle, od 2024. godine, ako posjedujete Chromebookove izdane od 2021. pa nadalje, automatski ćete dobivati ažuriranja sljedećih 10 godina. Za one koji su izdani prije 2021. i upotrebljavaju se, korisnici i IT administratori imat će opciju produljenja automatskih ažuriranja također na 10 godina.

Iz Googlea kažu da rade na tome da omoguće korisnicima jednostavne popravke, da poboljšaju energetsku učinkovitost uređaja te da implementiraju značajke koje bi dodatno trebale očuvati trajanje baterije.