Google je implementirao RCS. Je li to početak kraja za SMS?

Vlasnicima mobitela u Sjedinjenim Državama postala je dostupna tehnologija koja podržava daleko naprednije značajke nego SMS

RCS je protokol za razmjenu poruka raspona mogućnosti znatno šireg od obipčnog SMS-a. Primjerice, podržava do osam tisuća znakova po poruci (umjesto 160 u SMS-u), potvrde primitka i može slati poruke Wi-Fijem. Sličniji je Appleovom servisu iMessage ili aplikacijama kao što su WhatsApp i Facebook Messenger.

Nije riječ o posve novoj tehnologiji. U Googleu se njome bave barem od 2016. godine, ali nije se brzo širila jer se telekom operatorima nije žurilo obaviti potrebne promjene hardvera i softvera. Stoga su u Googleu prije nekoliko mjeseci odlučili ubrzati proces tako što će tehnologiju učiniti dostupnom svima.

Zasad su to učinili u SAD-u. Nije poznato kad možemo očekivati da će isto vrijediti i za ostatak svijeta.

Kako bi aktivirali RCS potrebno je imati najnovija izdanja aplikacija Google Messages (dostupna je putem trgovine Play) i Carrier Services (također u trgovini Play).

Ako RCS nije uključen po početnim postavkama trebala bi se pojaviti poruka Do more with Messages, skupa sa sklopkom pomoću koje bi ga mogli uključiti.

Ali, ni to nije sve. Kako bi mogli koristiti pogodnosti RCS-a i osoba kojoj šaljete poruku mora ga imati uključenog. Uz to, poruke koje tako razmjenjujete još nisu posve enkriptirane pa potražite drugo rješenje ako vam je zaštita privatnosti važna zbog bilo kojeg razloga.

Također, za razliku od iMessagea ne možete sinkronizirati svoje poruke na više različitih uređaja s Androidom, piše Gizmodo.