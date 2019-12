Iduće godine mogli bismo vidjeti pet novih iPhonea, evo što zasad znamo o njima

Pokažu li se predviđanja točnima jabučari bi nam mogli tijekom iduće godine predstaviti četiri nova top modela i nakon četiri godine u prodaju pustiti nasljednika svog jeftinijeg modela iz serije SE

Kako tvrdi analitičar pri TF International Securities Ming-Chi Kuo, moguće je kako će Apple predstaviti četiri iPhonea tijekom 2020. godine: četiri inačice top modela i nasljednika jeftinijeg modela iPhone SE iz 2016. godine.

Pokaže li se to predviđanje točnim, to će značiti poveću promjenu u Appleovoj poslovnoj strategiji. Dosad su jabučari, naime, predstavljali po tri nova iPhonea svake godine. Od 2013. do 2015. su u ponudi bila samo dva modela.

Evo što se dosad moglo čuti o novim modelima iPhonea.