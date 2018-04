God of War je spektakularna i vrlo osobna šetnja kroz nordijsku mitologiju

Novi God of War je stigao na PlayStation 4 i po mnogim je značajkama oduševio, no pitanje je može li nadmašiti dosadašnje nastavke

Radnja smještena u svijet grčke mitologije u novom se God of Waru premješta u onaj nordijske , zamijenivši jedan panteon pun nemilosrdnih božanstava drugim. Vizualni skok iz svima nam poznate antičke scenografije u onu zavijenu snijegom i ledom vrlo je dobrodošao, no ne toliko koliko promjena načina na koji funkcionira cijela igra .

Priča o bogu rata Kratosu puna je borbi, izdaje i mrtvih bogova, no ono što ga je utemeljilo kao jednu od najboljih franšiza kombinacija je epskih prizora i munjevite borbe. Santa Monica Studio nekoliko je godina radio na nečemu što bi priču o nepokolebljivom ratniku sprovelo u novu generaciju konzola bez da promijeni ono što je dobro, a da ju u isto vrijeme učini svježom i neobičnom.

God of War je svojevrsni revamp izvornog serijala, a njegov glavni plan je agresivnog i nepokolebljivog Kratosa zamjeniti starim i izmučenim bogom koji se ovog puta mora brinuti za svojeg sina. Njihov zadatak je prenijeti pepeo Kratosove žene na vrh planine, što opet za sobom povlači niz problema s lokalnim bogovima koje ćete, pogodili ste, uglavnom rješavati nasiljem.

Upravo to je u neku ruku i glavna poanta naslova koji jednodimenzionalnog lika (koji mrzi sve) pretvara u zabrinutog oca (koji se boji da će njegova počinjena djela utjecati na njegovog sina Atreusa). Kratosov potomak Atreus, pogodili ste, nije previše upoznat sa bogatom bogoubilačkom povijesti svojeg oca, što cijeloj priči daje dodatnu razinu drame.

Sve ovo zapravo igru uobličuje u naslov stare škole – zapanjujuće osobnu priču za jednog igrača koja, unatoč bugovima i na mahove užasno zbunjujućoj borbi, u cijelosti zadovoljava kriterije koji su bili postavljeni prije dolaska nove generacije igara za više igrača . Poanta God of Wara je putovanje i upijanje zbilja očaravajuće lijepoga svijeta koji nije napravljen da igrače davi desecima sati, već da u ograničenom vremenskom roku ispriča priču i ostavi čvrst dojam.

Jako velik problem sa objektivnim pristupom igri stvara i hrvatska lokalizacija koja sve u igri, od titlova do zapisa u ogromnoj enciklopediji, pa sve do izbornika i predmeta, prevodi na hrvatski jezik. Ovo kažem zato jer na početku sve zvuči malo čudno ako ste navikli na videoigre na engleskom jeziku, no nakon pola sata više nećete uopće zapitkivati te ćete ih proglašavati njihovim hrvatskim imenima – koja, iskreno govoreći, zvuče super.