Go Home Annie: Dugoočekivana horor igra je stigla na tržište

Go Home Annie, horor avantura iz prvog lica sada je službeno dostupna na Steamu , GOG -u i Epic Games Storeu . Iako su verzije za konzole u planu, igrači na PC-ju mogu odmah zaroniti u svijet razvijen od strane start-upa Misfit Village. Smješten u Poduzetničkom inkubatoru PISMO i uz podršku litvanskog izdavača Nordcurrent Labs, Go Home Annie obećava iskustvo skrojeno za ljubitelje horor žanra.

Labs Misfit Village, studio iza Go Home Annie, pokazao je iznimnu predanost razvoju ove igre, a njihova suradnja s litvanskim izdavačem Nordcurrent Labs omogućila je globalno izdanje. Nordcurrent, poznat po uglavnom mobilnim igrama, prepoznao je potencijal Go Home Annie i odlučio poduprijeti ovaj projekt, čime je osigurana široka distribucija igre koja je sada dostupna na Steam-u, GOG- u i Epic Games Store-u.

'Kroz pet godina rada na Go Home Annie dali smo sve od sebe da stvorimo unikatni svijet sa mnoštvom zagonetki, preokreta u priči i levela za istraživati. Sve je počelo kao mali horor projekt, no kroz godine su nam ambicije i mogućnosti porasle zbog čega ćete u Go Home Annie imati priliku vidjeti realističnu grafiku, mnoštvo glazbenih tema i likove s izvanrednom glasovnom glumom. Možete očekivati 4 do 5 sati igranja. Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja igrača diljem svijeta koji upravo ulaze u ulogu Annie.', poručio je Mladen Bošnjak, direktor Misfit Villagea.