Zlatna ulaznica u mračne svjetove: Zaigrali smo Psychopomp Gold

Što je to videoigra? Je li ona igračka ili medij? Nakon što sam završio nedavno izdan Psychopomp Gold, iskreno nisam siguran imam li dobar odgovor na to pitanje. Fading Clubov indie horor, koji je na Steamu u rekordno kratkom razdoblju prikupio tone pozitivnih recenzija, poigrava se tom tematikom stavivši igrača u ulogu osobe koja boluje od šizofrenije.

Kako bi im doskočila, ona napravi šljem koji će joj pomoći čitati misli, no umjesto toga postigne drugi efekt - prikaže svijet 'onakvim kakav zapravo jest' - a to je mozaik čudovišnih tamnica koje sežu duboko ispod dječjih bolnica, škola i ostalih vladinih zgrada.

Naime, uzmemo li u obzir to da u igri gledamo kroz oči nekoga tko boluje od šizofrenije, postavlja se pitanje je li u Psychopompu išta - stvarno. Glavna junakinja vjeruje da protiv nje radi sama vlada i da je svi pokušavaju zaustaviti u naumu, no nikad se ne kaže je li to istina. Bizarni svjetovi koje posjećujete na maničan su način povezani sa svijetom koji poznajemo. Ovome doprinose 'savjeti iz pravog svijeta' koje igra nudi tijekom učitavanja. Oni uključuju korisne bisere poput 'jeste li ikad pitali oca za njegovo pravo ime?' ili 'svaka zgrada ima krvožilni sustav, pokušajte pronaći srce svoje kuće'.

U potrazi za istinom?

To nas, zapravo, dovodi do pitanja je li videoigra komunikacijski medij ili igračka? Kontekst Psychopompa je, s jedne strane, priča o pronalaženju identiteta i oslobođenju od okova koji sputavaju glavni lik, a s druge strane je medij koji sve navedeno samo implicira i zapravo uvjerava igrača da je ubijanje OK sve dok su s druge strane čudovišta. Problem je, naime, to što u slučaju Psychopompa kao igrač u to niste nikad sigurni.

Naravno, ako prihvatite da je sve što se u igri odvija 'istinito', to također funkcionira - štoviše, autor radi na nastavku koji još nema datum izlaska, ali istražuje priču o jednom od likova. Originalni Psychopomp također je potpuno besplatan, pa ako vam se ne da davati devet eura za verziju Gold (što preporučujem), možete ga iskusiti i tako da pritom ne potrošite nijedan cent.