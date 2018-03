Gnjave vas obavijesti u WhatsAppu i Telegramu? Evo kako ih utišati

Korisno je primati važne obavijesti na pametni telefon. No, ne i kad nam odvlače pozornost od važnijih stvari koje trebamo obaviti. Evo kako možete stišati obavijesti s grupnih chatova u aplikacijama WhatsApp i Telegram

Otvorite aplikaciju WhatsApp, pa Settings i potom Notifications. Možete odznačiti kućicu Conversation tones kako biste utišali sve zvukove vezane uz poruke. Pošto je to za većinu ljudi možda malo predrastičan korak, evo kako možete suziti opseg.

Pod Message notifications i Group notifications naći ćete zasebne odjeljke za zvuk obavijesti, vibracije i skočne (popup) prozore. Želite li utišati obavijesti s grupnog chata i pritom zadržati obavijesti za poruke pojedinaca, kucnite Notification tone pod Group notifications i odaberite None kad je zvuk u pitanju.

Kako biste privremeno stišali jedan chat, otvorite ga i kucnite na dugme za izbornik s tri točkice u gornjem desnom kutu. Odaberite Mute notifications i utišajte ga na osam sati, tjedan ili godinu dana. Možete odabrati da se obavijesti i dalje prikazuju dok su stišane.

Kako utišati obavijesti u Telegramu

Otvorite aplikaciju Telegram, pa lijevi izbornik i potom odaberite Settings pa Notifications and Sounds. Ovdje ćete također naći zasebne odjeljke Message notifications i Group notifications. Možete potpuno isključiti obavijesti tako što ćete isključiti Alert.

Kucnite Sound i promijenite ga u None kako biste utišali obavijesti za grupne chatove. Kako biste utišali obavijesti za konkretan chat, kucnite na sličicu izbornika s tri točkice u chatu i odaberite Mute notifications. Možete ih utišati na sat vremena, osam sati, dva dana ili dok ne odlučite drukčije, piše Make Use Of.