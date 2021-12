GlobalLogic Hrvatska razvija softver za zdravstvo - prvi projekt uređaj za regulaciju inzulina za SAD

GlobalLogic Hrvatska otvorio je novu industrijsku vertikalu za razvoj softverskih rješenja i uređaja u području zdravstva. Na ovaj način tvrtka nastavlja širenje usluga na druge industrijske sektore, nakon što je u posljednjih godinu i pol dana ekspertiza u automobilskoj i telekomunikacijskoj industriji proširena na FinTech industriju i Could tehnologije. Razvoj softverskih rješenja za zdravstvo tehnološki će se nadograditi na već prisutna znanja i razvojne pristupe u drugim sektorima

S obzirom na to da će se raditi na novim i specifičnim tehnologijama i proizvodima, čiji je krajnji cilj bliska interakcija s čovjekom, potrebno je slijediti stroge korake tehnološkog razvoja. Naime, složenost razvoja i certificiranja medicinskih uređaja kategorizira se u jednu od tri klase, vezane uz procjenu i eliminaciju rizika od mogućih ozljeda korisnika pri korištenju.

Prvi projekt na kojem rade inženjeri u GlobalLogicu, predstavlja razvoj uređaja za regulaciju inzulina te spada u onu najkritičniju, klasu 3, koja podrazumijeva razinu provjera i certificiranja s najzahtjevnijim kriterijima. Uređaj bi trebao pomoći osobama koje boluju od dijabetesa (šećerne bolesti) pri samostalnoj regulaciji razine šećera u krvi automatskom aplikacijom inzulina. Kompanija iz SAD-a za koju GlobalLogic razvija rješenje je lider na tom području i nudi najsuvremenija rješenja.

'Zadovoljni smo zbog mogućnosti da svoja znanja i tehnologije koristimo u novim sektorima, a posebno smo ponosni na mogućnost razvoja novih rješenja koja poboljšavaju kvalitetu života. Moram priznati da je bilo relativno lagano pronaći motivaciju kod inženjera koji su postali dio tima i to me izuzetno veseli. No, ozbiljan posao je pred nama i siguran sam da ćemo opravdati ukazano nam povjerenje. Na svjetskoj razini, Globallogic ima reference na projektima iz područja zdravstva, a pristupanje Hitachi grupi otvorilo nam se još i više novih prilika, kako u području zdravstva tako i šire ', rekao je Joško Rogulj, programski direktor za automotive, zdravstvo i ostale embedded projekte.