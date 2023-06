Indie hitovi Stardew Valley i Slay the Spire dolaze na Apple Arcade

Stardew Valley+ je razvio Eric 'ConcernedApe' Barone. Riječ je o popularnoj simulaciji života na farmi koja se do danas prodala u 20 milijuna primjeraka, a na Apple Arcade dolazi 28 srpnja.

Apple je najavio nekoliko naslova koji će u srpnju postati dijelom kolekcije Apple Arcadea. Dva najistaknutija naslova u kolekciji su simulacija farme Stardew Valley i kartaška igra Slay the Spire. Oba naslova će imati sufiks '+', što znači da su do nedavno bili dostupni putem iOS-ovog App Storea.

Slay The Spire+ je također moderni klasik. Riječ je o roguelike dungeon crawlu tematiziranom oko sakupljanja karata. U igri igrač pokušava premlatiti hrpu neobičnih čudovišta i popesti se na vrh tornja gdje ga čeka masivni boss. Igra ima vrlo specifični vizualni stil i nevjerojatno dobar set pravila i karata. Slay The Spire+ dolazi 7. srpnja.

Druge igre koje dolaze na Apple Arcade uključuju Vlambeerov Ridiculous Fishing EX, igru u kojoj pecate čudovišne ribe i onda ih propucavate sačmaricom. Nova verzija uključuje Pro Fishing Tour - kompetitivni način igre sa dnevnim, tjednim i mjesečnim izazovima, kao i New Game Plus mod.

U srpnju isto dolazi Sunblinkov Hello Kitty Island Adventure - igra koja jako podsjeća na Animal Crossing, kao i StoryToyjev Lego Duplo World+, otvorena igra gradnje koja 'potiče dječju maštu'.