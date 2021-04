[FOTO] Stigli su: Pogledajte kako izgledaju novi iMac i iPad Pro, a tu je i pametni privjesak o kojemu se dugo pričalo

Apple je u sklopu digitalne prezentacije predstavio niz novih uređaja, na čelu s iMacom pogonjenim Appleovim procesorom M1

Nakon što je Apple 2020. predstavio novi iPad Air, iPad Pro je ostao u nekoj vrsti limba - osim ako ste trebali Face ID i prikaz ProMotion koji podržava frekvencije do 120 Hz, nije postojao razlog zašto kupiti novi iPad Pro. Manje od godinu kasnije kompanija ga je nadogradila kako bi ga izdvojila pored jeftinijih i šarenijih modela: 11-inčni i 12,9-inčni uređaji tako će u novoj generaciji doći s čipom M1 - istim procesorom koji pokreće njihova najmoćnija računala. Također će 12,9-inčni model imati puno bolji mini LED prikaz s 2596 lokaliziranih zona za zatamnjenje, omjerom kontrasta 1.000.000:1 i svjetlinom do 1000 nita.

Ako imate iPhone s ugrađenim čipom U1 poput iPhonea 11 ili iPhonea 12, alat za precizno traženje vodit će vas do vašeg izgubljenog predmeta i to uz pomoć proširene stvarnosti. Kako mu se približavate, uređaj će prikazivati vizualne informacije koje će vas uputiti do cilja.

Za sve vlasnike starijih iPhonea AirTags će raditi preko Bluetootha, što znači da ćete uz pomoć mreže Find My moći otkriti načelnu lokaciju privjeska. U tom je slučaju moguće aktivirati Lost Mode, koji će nekome dati do znanja da tražite određenu stvar ako svoj iPhone dovede dovoljno blizu privjeska. Apple će osigurati korisničku privatnost izmjenjivim identifikacijskim kodovima privjeska i detekcijom njegova neželjenog otkrivanja.