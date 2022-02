[FOTO/VIDEO] Samsung je predstavio nove smartfone: Upoznajte tri predstavnika serije Galaxy S22

Tehnološki je div u sklopu virtualne prezentacije predstavio tri nova telefona i tri nova tableta. U centralnom je fokusu, naravno, serija Galaxy S22

U centralnom fokusu nalazi se najnoviji premijski flagship Samsung Galaxy S22 Ultra. Riječ je o smartfonu staklenog kućišta koji, pored zaštite koju jamči Coringov Gorilla Glass Invictus Plus, nudi niz naprednih opcija i atraktivnih značajki poput masivnog 6.8-inčnog Dynamic AMOLED DX zaslona u QHD rezoluciji. Uz frontalnu kameru od 40 MP i stražnji modul kamera koji dolazi sa četverostrukim objektivom, najmoćniji Galaxy, kažu iz Samsunga, omogućava neusporedivu kakvoću noćne fotografije.

Samsung Galaxy S22 Ultra pokreće baterija od 4855 mAh koja se može puniti bežično na snazi od 15 W ili putem žice na snazi do 45 W, s time da uređaj podržava i reverzibilno punjenje. Za zaštitu uređaja zaslužna je biometrija ispod zaslona, kao i IP68 certifikat za uređaj i olovku što znači da pod mogu izdržati pola sata potopljeni na dubini od 1.5 metara.

Što se ostalih tehnikalija tiče, uređaj dolazi sa silosom za digitalnu olovku S Pen koju je naslijedio od serije Note, a pokreće ga četverojezgreni procesor uparen sa 8 do 12 GB RAM-a. Startni model koji dolazi sa 128 GB zapremnine tako ima 8 GB, dok svi ostali (256 GB, 512 GB i 1 TB) dolaze sa 12 GB RAM-a.

Oba uređaja, kao i Ultru, pokreće isti četveromilimetarski procesor, a od najskupljeg se uređaja razlikuju i po rezoluciji zaslona. Samsung Galaxy S22 dolazi sa Dynamic AMOLED 2X ekranom dijagonale 6.1 inča u FHD+ rezoluciji, dok Galaxy S22 Plus ima nešto veću dijagonalu od 6.6 inča pri rezoluciji FHD+. Oba uređaja podržavaju osvježenje ekrana od 120 Hz te ispod zaslona kriju senzor za otključavanje dodirom prsta.

Samsung je pored luksuznog Samsung Galaxy S22 Ultra predstavio i džepu prihvatljivije modele Galaxy S22 i S22 Plus. Smartfone krasi kockasti rub ekrana sličan onome kod novijih modela iPhonea, kao i trostruki stražnji modul kamera: glavni senzor od 50 MP, ultra širokokutni senzor od 12 MP i dubinski senzor od 10 MP.

S22 i S22 Plus dolaze u dvije verzije: 6 GB RAM-a i 128 GB memorije te 8 GB RAM-a i 256 GB memorije.

Što se baterije tiče, S22 dolazi sa 3.700 mAh, dok S22 Plus ima nešto veću bateriju od 4.500 mAh. Jeftiniji uređaj se može puniti snagom od 25 W žičano, odnosno 15 W bežično, dok Plus, kao što je slučaj s Ultrom, podržava žičano punjenje do 45W.

Oba smartfona dolaze sa certifikatom IP68 i bit će dostupni u četiri boje: bijeloj, ružičastoj, sivoj i zelenoj.